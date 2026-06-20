نمایش و تقدیر از سازندگان فیلم «سفیر» در سازمان سینمایی

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، بعد از نمایش این فیلم، نشستی با حضور حسن جلایر تهیه کننده فیلم به منظور انتقال تجربه ساخت این فیلم تاریخی با اجرای کامران ملکی برگزار خواهد شد.

این برنامه ساعت ۱۴ روز دوشنبه اول تیرماه در سالن سیف الله داد سازمان سینمایی برگزار می شود و پیش از نشست نسخه اصلاح شده فیلم در ساعت ۱۱:۳۰ به نمایش در می آید.

«سفیر» تولید سال ۱۳۶۱ با بازی فرامرز قریبیان، عزت اله مقبلی، جلال پیشواییان، کاظم افرندنیا، محمدتقی کهنمویی، کیومرث ملک مطیعی و هوشنگ دیباییان درباره قیس ابن مسهر، نماینده امام حسین (ع) است که با نامه ای برای سلیمان خزاعی به طرف کوفه می رود. او در راه به دست راهداران ابن زیاد، والی کوفه، دستگیر و به زندان افکنده می شود. قیس پیش از دستگیری نامه را از بین می برد و در زندان زندانیان را بر ضد زندانبان ها می شوراند. حسین ابن نمیر، فرمانده راهداران، قیس را به زندان ابن زیاد در کوفه، منتقل می کند. ابن زیاد به پیشنهاد مشاورش، خالد، از قیس می خواهد که در مسجد سخنرانی کند و به دروغ به مردم بگوید که امام قصد بیعت با یزید را دارد. قیس می پذیرد، اما در روز موعود علیه یزید سخنرانی می کند و به دستور ابن زیاد به شهادت می رسد.

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