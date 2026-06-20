در مراسم یادبود شادروان بهروز رضوی عنوان شد؛
بهروز رضوی؛ صدایی ماندگار که به واژهها جان میبخشید
مسجد بلال امروز میزبان دلتنگی اهالی رسانه بود؛ جایی که گویندگان، هنرمندان و مدیران صداوسیما گرد هم آمدند تا با بهروز رضوی، صدایی که سالها با نجابت، دانایی و گرمای خود در خانههای مردم جاری بود، وداع کنند. هرچند صاحب صدا رفته است، اما طنین کلامش همچنان در حافظه شنیداری ایرانیان زنده خواهد ماند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، امروز، مسجد بلال، مأمن خاطراتی بود که با صدای بهروز رضوی گره خوردهاند؛ صدایی که سالها از پشت میکروفن، واژهها را جان میبخشید و مخاطبان را به سفر در دنیای فرهنگ، ادب و اندیشه میبرد. این آیین با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و سپس دوستان و همکاران سالهای دور و نزدیک رضوی، از خاطرات و ویژگیهای اخلاقی و حرفهای او سخن گفتند.
داود نماینده، گوینده و مدیر دوبلاژ، در سخنانی با اشاره به سابقه دوستی خود با زندهیاد رضوی از دوران تحصیل، گفت: از همان سالهای نوجوانی، قدرت بیان، نفوذ کلام و روحیه آموزشی او برای همگان آشکار بود. بهروز رضوی از همان زمان علاقهمند بود دانستههای خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و این ویژگی تا پایان عمر در شخصیت او باقی ماند.
مرتضی حافظی، گوینده پیشکسوت رادیو نیز با تجلیل از جایگاه حرفهای رضوی اظهار داشت: بهروز رضوی از ارکان اثرگذار و ماندگار رادیو بود. او تمامی ویژگیهای یک گوینده تراز را در خود جمع کرده بود؛ از دانش و سواد رسانهای گرفته تا مهارت کمنظیر در انتقال مفاهیم و جانبخشی به واژهها. وقار، متانت و اخلاق حرفهای از برجستهترین خصال او به شمار میرفت.
در ادامه این مراسم، غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ضمن تسلیت درگذشت این پیشکسوت رسانه، با اشاره به نقش ممتاز او در خوانش متون ادبی گفت: گاه شعری ارزشمند سروده میشود، اما خوانشی درخور نمییابد. هنر گویندهای توانمند آن است که با درک معنا و ظرایف کلام، به متن روح و حیات ببخشد و بهروز رضوی از این موهبت برخوردار بود.
وی افزود: طنین صدای او همواره در حافظه فرهنگی ما ماندگار خواهد بود. زندهیاد رضوی صدایی گرم، نجیب و اثرگذار داشت و از ویژگیهای ممتازش، دقت در ادای صحیح واژگان و احترام عمیق به زبان فارسی بود. در صدای او نوعی دعوت به تأمل، فهم و درک نهفته بود.
در بخش دیگری از مراسم، نیما کرمی به نمایندگی از پدر خود، شهریار کرمی، گوینده و تهیهکننده پیشکسوت رادیو، متنی را قرائت کرد. در ادامه شهریار کرمی پشت تریبون رفت و با اشاره به سالهای همکاری و دوستی با زندهیاد رضوی بیان کرد: او همواره معتقد بود هیچ هنرمندی جای هنرمند دیگری را نمیگیرد و هر صاحبهنری، هویت و اثر منحصربهفرد خود را در عرصه فرهنگ و هنر بر جای میگذارد.
حجتالاسلام علی سرلک نیز در سخنانی از شخصیت حرفهای و منش اخلاقی این پیشکسوت رسانه تجلیل کرد و گفت: بهروز رضوی شخصیتی استوار، باصلابت و برخوردار از بیانی نافذ و تأثیرگذار بود که جایگاه ویژهای در تاریخ گویندگی ایران دارد.
در ادامه، پیامهای تسلیت محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، برای حاضران قرائت شد. همچنین بخشی از مراسم به مداحی اختصاص یافت و صدای زندهیاد رضوی در قالب متنی درباره ماه محرم در فضای مراسم طنینانداز شد.
پخش مستندی تصویری از خاطرات و روایتهای همکاران رادیویی درباره این چهره ماندگار رسانه نیز از دیگر بخشهای این مراسم یادبود بود.
در این مراسم، چهرههایی چون فرهنگ جولایی، علیرضا جاویدنیا و بیوک میرزایی حضور داشتند. همچنین احمد پهلوانیان معاون صدا، محسن برمهانی، معاون سیما، محسن شاکرینژاد رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما، غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حسین قرایی مدیرکل روابط عمومی صداوسیما، محمدحسین صوفی معاون اسبق صدا و جمعی دیگر از مدیران و مسئولان رسانه ملی در این مراسم شرکت کردند.