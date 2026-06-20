به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، سرهنگ طاهر فعال امروز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: در پی گزارش‌های مردمی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ درباره حضور حفاران غیرمجاز در محله «قلعه‌باشی»، امروز ماموران پلیس آگاهی بلافاصله به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی گرمی افزود: مأموران در عملیاتی سه حفار غیرمجاز را هنگام ارتکاب جرم دستگیر و تعدادی آلات و ادوات مورد استفاده برای تحصیل اشیای عتیقه را کشف کردند.

او با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل شدند، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.

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