خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سریال جدید عمار تفتی و مجید پتکی در راه است

سریال جدید عمار تفتی و مجید پتکی در راه است
کد خبر : 1801848
لینک کوتاه کپی شد.

سریال «سرخدار» با روایتی از نبرد میان حافظان طبیعت و سوداگران جنگل، به‌زودی از تلویزیون روی آنتن می‌رود؛ مجموعه‌ای که در آن، عمار تفتی و مجید پتکی در دو نقش مقابل یکدیگر ظاهر شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، عمار تفتی در این مجموعه نقش یک جنگلبان متعهد و دلسوز را ایفا می‌کند؛ شخصیتی که برای حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌های سرخدار از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. در سوی دیگر این ماجرا، مجید پتکی در نقش قاچاقچی چوب قرار گرفته؛ فردی که منافع شخصی خود را بر حفظ طبیعت ترجیح می‌دهد و با اقداماتش چالش‌های بزرگی را رقم می‌زند. 

تقابل این دو شخصیت، یکی در جبهه حفاظت و دیگری در مسیر تخریب، از محورهای داستان «سرخدار» به شمار می‌رود و مخاطبان را با کشمکش روبه‌رو خواهد کرد. حضور عمار تفتی و مجید پتکی در دو نقش مثبت و منفی، فضای متفاوتی را برای این مجموعه تلویزیونی رقم زده است. 

«سرخدار» از تولیدات سیمای استان‌هاست که نگاهی اجتماعی و محیط‌زیستی را به مخاطبان ارائه می‌دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی