نگاهی به آمار هفتگی فروش نمایشهای تئاتر شهر

به گزارش ایلنا، هم زمان با انتشار آمار هفتگی تماشاگران و فروش نمایش های به صحنه رفته در تالارهای زیر مجموعه اداره کل هنرهای نمایشی ، امار مرتبط با نمایش های اجرا شده در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر تا پایان روز جمعه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام شد.

نمایش «ابری با احتمال ریزش باران» به کارگردانی سیدعلی هاشمی که از روز ۲۴ اردیبهشت ماه اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، روز جمعه 29 خرداد ماه با 31 اجرا و یک هزار و 134 تماشاگر و فروشی معادل ۲۴۲ میلیون و ۵۵۰ هزارتومان از تئاتر شهر خداحافظی کرد.

نمایش «بی هوده» به کارگردانی یاسین رضوانی هم که از روز ۳۱ اردیبهشت ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، روز جمعه 29 خرداد با ۲7 اجرا ، یک هزار و ۸۲۷ تماشاگر و فروشی معادل ۴۱۴ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان از به اجراهای خود پایان داد.

نمایش «اژدهاک» به کارگردانی آرش اشاداد نیز که از روز 31 اردیبهشت ماه اجرای خود در کارگاه نمایش با ظرفیت 44 نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود روز پنجشنبه 28۲۸ خرداد ماه با مجموع 37۳۷ اجرا ، یک هزار و ۶۱۷ مخاطب و ۲۷۹ میلیون تومان فروش از این تالار نمایشی خداحافظی کرد.

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