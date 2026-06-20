به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، «چای سرد»، «چراغ خاموش چراغ روشن»، «روز می‌آید» و «آزاد راه»؛ فیلم‌هایی هستند که از شبکه تهران پخش می‌شوند.

فیلم تلویزیونی «چای سرد» به کارگردانی «عمار خطی»، شنبه ۳۰ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره پویا و شهرزاد زن و شوهر جوانی است که همه اهالی ساختمان نسبت به آن‌ها و خوشبختی‌شان غبطه می‌خورند، ولی آن‌ها جدیدا دچار دلزدگی از زندگیشان شده‌اند و می‌خواهند از هم جدا شوند ولی قاضی وقت رسیدگی را به سه ماه بعد موکول می‌نماید و آن‌ها را ملزم به رفتن نزد مشاور خانواده می‌نماید. این در حالی است که خود پویا مشاور خانواده است و از این موضوع بسیار ناراحت می‌شود. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که این سه ماه را هیچ کدام در خانه‌شان نماند و نزد والدینشان زندگی نمایند ولی خانواده‌هایشان آن‌ها را نمی‌پذیرند و آن‌ها به ناچار به خانه‌شان برمی گردند. سرایدار ساختمان از آن‌ها می‌خواهد که…

مهران رنجبر، ستایش رجایی نیا، طوفان مهردادیان، بیوک میرزایی و مینا نوروزی در فیلم تلویزیونی «چای سرد» بازی کرده اند.

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فیلم تلویزیونی «چراغ خاموش چراغ روشن» به کارگردانی «حسین تبریزی»، یک شنبه ۳۱ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان فیلم به بخشی از زندگی چند جوان می‌پردازد که هرکدام از آن‌ها به نحوی با وقایع داستان پیوند می‌خورند و محوریت موضوع نیز به ایام محرم و اربعین حسینی برمی‌گردد. موضوع محوری فیلمنامه بیان‌کننده تأثیر ایمان و اعتقاد و خصوصا تأثیر ایام سوگواری اباعبدالله (ع) در تحول جوانان است و همین تأثیرات است که باعث می‌شود شخصیت‌های جوان داستان با انگیزه‌های متفاوت به گونه‌ای تصادفی سرانجام به نقاط مشترکی برسند و…

سیاووش طهمورث، کاظم افرندنیا، کیهان ملکی، رامتین خداپناهی، مهدی امینی‌خواه و فریده دریامج در فیلم تلویزیونی «چراغ روشن چراغ خاموش» بازی کرده اند.

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فیلم تلویزیونی «روز می‌آید» به کارگردانی «ابراهیم شیبانی»، دوشنبه ۱ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: مردی پس از شکست در ازدواج اولش مجددا ازدواج می‌کند. همسر دوم مرد از سال‌ها قبل به او علاقه داشته است. زندگی روال آرامی دارد تا این که همسر دوم مرد با پسر شوهرش تصادف می‌کند و…

امین زندگانی، الیکا عبدالرزاقی، لیلا زارع و متین ستوده در فیلم تلویزیونی «روز می‌آید» هنرنمایی کرده اند.

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فیلم سینمایی «آزاد راه» به کارگردانی «عباس رافعی»، سه شنبه ۲ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم درباره سلمان طلبه جوانی است که به خاطر نذر پدرش وارد حوزه شده است و قرار است در آینده قاضی شود. او با پریسا نامزد است و سعید هم محله‌ای پریسا که به وی علاقمند است یک روز که او و سلمان را با هم می‌بیند می‌خواهد به رویشان اسید بپاشد که اسید روی دست سلمان می‌ریزد. مرتضی برادر پریسا با سلمان برای صحبت با سعید به کارگاه او می‌رود و ناخواسته سعید را می‌کشد و از سلمان می‌خواهد که این موضوع را به کسی نگوید. سلمان دچار مشکل روحی می‌شود. او به خانه سعید می‌رود و…

مهدی پاکدل، بهنوش طباطبایی، هومن سیدی، تینا آخوند تبار و حبیب اسماعیلی در فیلم تلویزیونی «آزاد راه» نقش آفرینی کرده اند.

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