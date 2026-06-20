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برنامه تعطیلی سینماها در تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام شد

برنامه تعطیلی سینماها در تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام شد
کد خبر : 1801813
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سینماها به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۱۹ روز سه‌شنبه دوم تیر تا صبح روز یکشنبه هفتم تیر تعطیل هستند.

به گزارش ایلنا، سینماهای سراسر کشور با توجه به فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۱۹ روز سه‌شنبه دوم تیر تا صبح روز یکشنبه هفتم تیر تعطیل هستند.

این روزها فیلم‌های «تهران کنارت»، «سفر به لیمونیا»، «آنتیک»، «تاکسیدرمی»، «شمشیر و اندوه»، «نیم‌شب»، «قمارباز»، «خط نجات»، «بهشت تبهکاران»، «کفایت مذاکرات»، «ماجراجویی در جزیره جیمزباند»، «طهران ۵۷» و «افسانه سپهر» درحال اکران هستند.

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