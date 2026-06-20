برنامه تعطیلی سینماها در تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام شد
سینماها به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۱۹ روز سهشنبه دوم تیر تا صبح روز یکشنبه هفتم تیر تعطیل هستند.
به گزارش ایلنا، سینماهای سراسر کشور با توجه به فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۱۹ روز سهشنبه دوم تیر تا صبح روز یکشنبه هفتم تیر تعطیل هستند.
این روزها فیلمهای «تهران کنارت»، «سفر به لیمونیا»، «آنتیک»، «تاکسیدرمی»، «شمشیر و اندوه»، «نیمشب»، «قمارباز»، «خط نجات»، «بهشت تبهکاران»، «کفایت مذاکرات»، «ماجراجویی در جزیره جیمزباند»، «طهران ۵۷» و «افسانه سپهر» درحال اکران هستند.