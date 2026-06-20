برگزاری کارگاه نویسندگی «روایت معنا» با محوریت دفاع مقدس برای نسل نوجوان و جوان

به گزارش ایلنا به نقل از وابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، کارگاه حضوری آموزش نویسندگی «روایت معنا» با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مؤسسه رهنمای اهل قلم، با هدف ارتقای دانش و مهارت علاقه‌مندان به نگارش آثار حوزه دفاع مقدس و انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به نسل جوان، در سرای محله شهرک فرهنگیان آزادی منطقه ۲۱ تهران برگزار شد.

این دوره آموزشی با حضور بیش از ۲۰ نفر از علاقه‌مندان نسل دهه ۸۰ و ۹۰ و با تدریس دکتر ابوالقاسم وردیانی، رمان‌نویس، پژوهشگر و مدرس ادبیات فارسی، در چهار جلسه فشرده برگزار شد.

در این کارگاه، شرکت‌کنندگان با اصول و مبانی نویسندگی خلاق، شیوه صحیح آغاز نگارش، شخصیت‌پردازی، زاویه دید و انتخاب سوژه مناسب در حوزه دفاع مقدس آشنا شدند و به صورت عملی مهارت‌های خود را در این زمینه تقویت کردند.

برگزاری این دوره در راستای توسعه فعالیت‌های آموزشی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و تربیت نسل جدید نویسندگان حوزه ایثار، مقاومت و دفاع مقدس انجام شد تا زمینه تولید آثار ماندگار و روایت صحیح از حماسه‌های دفاع مقدس برای نسل‌های آینده فراهم شود.

انتهای پیام/