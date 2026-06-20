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میناب، سند مظلومیت مردم ایران در دفاع مقدس سوم شد

میناب، سند مظلومیت مردم ایران در دفاع مقدس سوم شد
کد خبر : 1801732
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مدرسه شجره طیبه در شهر میناب، سندی ماندگار از مظلومیت ملت ایران، یادمان دفاع مقدس شد.

به گزارش ایلنا، در یکصد و چهل‌وهفتمین جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور با رأی اعضای این شورا، مدرسه شجره طیبه در شهرستان میناب استان هرمزگان را به عنوان یکی از یادمان‌های دفاع مقدس به تصویب رساندند و به فهرست مقاصد کاروان‌های راهیان نورکشور افزوده شد. 

تصویب این یادمان، گامی دیگر در راستای گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ میراث معنوی در استان هرمزگان به شمار می‌رود. 

این تصمیم که در راستای پاسداشت میراث معنوی دوران ایستادگی ملت ایران و تبیین ابعاد حملات ناجوانمردانه دشمن اتخاذ شده است، گامی بلند در جهت حفظ حافظه تاریخی کشور و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل‌های جدید محسوب می‌شود. 

مدرسه شجره طیبه میناب در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴، صحنه یکی از تلخ‌ترین جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. 

درپی حمله موشکی به این مرکز علمی و تربیتی، ۱۶۸ نفر شهید و ۹۵ نفر زخمی شدند که بیشتر آن دانش‌آموزان (۷۳ پسر و ۴۷ دختر) بودند. 

مدرسه شجره طیبه، اکنون به عنوان نمادی از مظلومیت و مقاومت مردم جنوب کشور، در کنار سایر یادمان‌های دفاع مقدس، پذیرای زائران سرزمین نور خواهد بود.

 

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