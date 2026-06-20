تبدیل سریالهای تلویزیونی به فیلمهای سینمایی
در ماه محرم الحرام و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت سید الشهدا، با همت شبکه نمایش ۷ مجموعه تلویزیونی در قالب فیلم سینمایی پخش میشوند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، «معصومیت از دست رفته»، «پرده نشین»، «سفر سبز»، «یلدا»، «شب دهم»، «طفلان مسلم» و «وفا» از جمله فیلمهای هستند که از شنبه ۳۰ خرداد ماه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشوند.
فیلم «معصومیت از دست رفته» به کارگردانی داود میرباقری شنبه ۳۰ خرداد ساعت ۲۱ تماشایی میشود.
امین تارخ، سارا خوئینی ها، فریبا کوثری، امین زندگانی، حدیث فولادوند، انوشیروان ارجمند و داریوش فرهنگ از جمله بازیگران این فیلم هستند؛
داستان «معصومیت از دست رفته» به سده نخست هجری بر میگردد و با محوریت شخصیتی به نام شوذب شکل میگیرد.
فیلم «پرده نشین» به کارگردانی بهروز شعیبی یکشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۲۱ روانه آنتن میشود.
داستان پردهنشین درباره زنی به نام هدی با بازی ویشکا آسایش است که پس از سالها برای دریافت ارثیه پدری میآید، اما برایش اتفاقات غیرقابل پیشبینی رخ میدهد.
فرهاد آئیش، ویشکا آسایش، آتیلا پسیانی، حامد کمیلی، بابک حمیدیان، محمود پاکنیت و هومن برقنورد در این فیلم به ایفای نقش کردهاند.
فیلم «سفر سبز» به کارگردانی محمدحسین لطیفی دوشنبه ۲ تیر ساعت ۲۱ پخش میشود.
این فیلم با بازی پارسا پیروزفر و محمدرضا شریفی نیا روایتگر روزمرگیهای مردی جوان است که در کودکی توسط یک خانوادهی آلمانی به سرپرستی گرفته میشود و پس از گذشت سالها این موضوع را فهمیده و از آلمان به ایران باز میگردد تا خانواده واقعی خود را بیابد.
فیلم «یلدا» به کارگردانی حسین میرباقری سه شنبه ۲ تیر ماه ساعت ۲۱ روی آنتن میرود.
این فیلم داستان حاج محمدعلی زاهدی مشهور به مندلی که سالها است سنت تعزیهخوانی را در شهر بسطام حفظ کرده است با نزدیک شدن زمان مرگش احساس میکند که خطا یا گناهی در گذشته باعث تنهایی و آشفتگی امروز او و دور افتادن فرزندانش از اصالتها است. وی به جستجو در گذشتهاش میپردازد تا این …
محمدرضا شریفینیا، فریبا کوثری، الهام پاوهنژاد، ماهچهره خلیلی، حمیدرضا آذرنگ، چنگیز جلیلوند، کاظم هژیرآزاد، بیژن افشار، اکبر سلطانعلی، حامد میرباقری، سحر افتاده، سیدمهرداد ضیایی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
فیلم «شب دهم» به کارگردانی حسن فتحی چهارشنبه ۳ تیر ماه ساعت ۲۱ روی آنتن میرود. «شب دهم» با بازی حسین یاری، کتایون ریاحی، رویا تیموریان، ثریا قاسمی و پرویز فلاحی پور، قصهای را در دوران حکومت رضاخان در تهران و ممنوعیت عزاداری برای سالار شهیدان و پرپایی تعزیه روایت میکند. در همین گیرودار فردی به نام حیدر خوش مرام از لاتهای تهران قدیم، خواهان ازدواج با دختری از تبار قاجار میشود.
فیلم «طفلان مسلم» به کارگردانی سید مجتبی یاسینی پنج شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۲۱ روانه آنتن میشود.
شهرام عبدلی، جهانگیر الماسی، آذر سماواتی، امیررضا زادسر، شمسی فضلالهی، محمد احسان عارف در این فیلم بازی کرده اند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: محمد و ابراهیم فرزندان کوچک مسلم بن عقیل پسرعموی امام حسین علیهالسلام هستند. آنها پس از واقعۀ کربلا اسیر میشوند، اما در راه میگریزند و به کوفه میرسند؛ کوفهای که پر از عهدشکنی، نیرنگ، دروغگویی و قساوت است. طفلان مسلم در این شهر نفرینشده غریب هستند و مانند پدرشان کسی نیست که به آنها کمک کند. .
فیلم «وفا» به کارگردانی محمدحسین لطیفی جمعه ۵ تیرماه ساعت ۲۱ روانه آنتن میشود.
این فیلم با بازی هانیه توسلی و پوریا پورسرخ داستان جوانی یهودی_ ایرانی به نام ژوبین پناهی را روایت میکند که در حین تحصیل در کشور لبنان با دختری لبنانی_ایرانی و مسلمان بنام وفا آشنا و شیفته رفتار و اعتقادات او میگردد. او به جرم جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی است. ژوبین به دلیل مشکلات روحی و روانی که پس از کشته شدن پدر و مادرش در انفجار بمبی در قبرس پیدا کرده به بیمارستان منتقل میشود. در این زمان یک مامور موساد برای ربودن او از آسایشگاه روانی وارد ایران میشود و…