رویدادهای دهم محرم

به گزارش ایلنا، دهم محرم سال ۶۱ هجری قمری، معروف به «عاشورا»، خونین‌ترین و باشکوه‌ترین روز تاریخ اسلام است. روزی که امام حسین (ع) و ۷۲ تن از یاران باوفایش در سرزمین کربلا به شهادت رسیدند. این روز، نقطه اوج قیام عاشورا و آغاز جاودانگی راه حسین (ع) بود.

«لهوف، سید بن طاووس، بخش ۱، صفحه ۱۵۶»

وقایع مهم روز عاشورا

نماز صبح: امام و یارانش نماز صبح را به جماعت خواندند

آرایش نیروها: لشکر دشمن با ۳۰ هزار نفر در مقابل ۷۲ تن صف‌آرایی کردند

خطبه امام: امام برای لشکر دشمن سخنرانی کردند و حجت را تمام نمودند

آغاز جنگ: جنگ از صبح عاشورا شروع شد و تا عصر ادامه یافت

شهادت یاران: یاران امام یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند

شهادت بنی‌هاشم: اهل بیت و خویشاوندان امام به شهادت رسیدند

شهادت امام حسین (ع): امام در عصر عاشورا به شهادت رسیدند

غارت خیمه‌ها: پس از شهادت، خیمه‌ها آتش زده و غارت شد

اسارت اهل بیت: زنان و کودکان به اسارت گرفته شدند

«بحارالانوار، جلد ۲، بخش ۱، صفحه ۱۶۷»

خطبه امام در صبح عاشورا

امام حسین (ع) در صبح روز عاشورا، برای لشکر دشمن خطبه‌ای ایراد کردند و فرمودند:

«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ رَأَی سُلْطَاناً جَائِراً مُسْتَحِلاًّ لِحَرَامِ اللَّهِ نَاکِثاً لِعَهْدِ اللَّهِ خَالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ یَعْمَلُ فِی عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ فَلَمْ یُغَیِّرْ عَلَیْهِ بِفِعْلٍ وَ لَا قَوْلٍ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ مُدْخَلَهُ» (ای مردم! پیامبر خدا فرمود: هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال می‌شمارد و پیمان خدا را می‌شکند و با بندگان خدا به گناه و دشمنی رفتار می‌کند و او را تغییر ندهد، بر خداست که او را در همان جایگاه آن سلطان وارد کند.)

سپس فرمودند: «آیا نمی‌بینید که حق عمل نمی‌شود و باطل نهی نمی‌شود؟»

«تاریخ تحلیلی اسلام، جلد ۳، بخش ۱، صفحه ۲۱۰»

مراحل شهادت یاران

در روز عاشورا، یاران امام به ترتیب زیر به شهادت رسیدند:

یاران غیر هاشمی: ابتدا یاران غیر از بنی‌هاشم به میدان رفتند و شهید شدند.

بنی‌هاشم: سپس خویشاوندان و اهل بیت امام به میدان رفتند.

حضرت عباس (ع): پرچمدار امام در راه آوردن آب شهید شد.

علی اکبر (ع): پسر بزرگوار امام که شبیه‌ترین فرد به پیامبر بود.

علی اصغر (ع): کودک شش‌ماهه‌ای که با تیر سه‌شاخه شهید شد.

امام حسین (ع): سرور شهیدان در عصر عاشورا به شهادت رسید.

«مقتل الحسین، خوارزمی، جلد ۱، بخش ۱، صفحه ۱۵۶»

لحظه شهادت امام حسین (ع)

در عصر روز عاشورا، امام حسین (ع) تنها و غریب در خیمه‌گاه ماندند. دشمن از هر سو به ایشان حمله کرد. امام در حالی که تشنه بودند و زخم‌های زیادی بر بدن داشتند، به شهادت رسیدند.

نقل شده است که آخرین کلمات امام قبل از شهادت این بود:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی فِی کُلِّ کُرْبَةٍ وَ رَجَائِی فِی کُلِّ شِدَّةٍ» (خدایا! تو در هر اندوهی اعتماد من و در هر سختی امید منی.)

«نهضت حسین (ع)، جلد ۴، بخش ۱، صفحه ۲۴۵»

پیام‌های روز عاشورا

شهادت با عزت: شهادت در راه خدا، زندگی ابدی است.

مبارزه با ظلم: در برابر ظلم باید ایستادگی کرد.

وفاداری تا پای جان: یاران امام تا آخرین لحظه وفادار ماندند.

حفظ دین: هدف قیام، حفظ اسلام اصیل بود.

آزادگی: عاشورا درس آزادگی و عزت‌مندی است.

توکل بر خدا: در سخت‌ترین شرایط به خدا پناه بردند.

«تفسیر المیزان (ترجمه)، جلد ۵، بخش ۱، صفحه ۲۶۷»

اعمال مستحب روز عاشورا

عزاداری: شرکت در مراسم سوگواری امام حسین (ع)

زیارت عاشورا: خواندن زیارت عاشورا با لعن و سلام

گریه بر امام: گریه و عزاداری برای سیدالشهدا

امساک از طعام: خودداری از خوردن و آشامیدن تا عصر

تعطیلی کسب: ترک کار و کسب در این روز

خواندن دعای عاشورا: مناجات با خدا و طلب شفاعت

«مصباح المتهجد، جلد ۱، بخش ۱، صفحه ۱۲۳»

روز عاشورا، روزی بود که امام حسین (ع) و ۷۲ تن از یارانش به شهادت رسیدند. اما این شهادت، پایان راه نبود؛ بلکه آغاز جاودانگی بود. این درس بزرگی برای ماست که: شهادت در راه خدا، مرگ نیست؛ زندگی ابدی است، خون شهیدان، درخت اسلام را آبیاری می‌کند و عاشورا هر روز است و زمین هر روز کربلا.

روز دهم محرم (عاشورا)، روز شهادت و جاودانگی بود. روزی که امام حسین (ع) و یارانش با خون خود، اسلام را زنده نگه داشتند. این روز به ما می‌آموزد که در راه حق، باید شجاع بود، وفادار ماند و هرگز زیر بار ذلت نرفت. عاشورا پایان راه نبود؛ بلکه آغازی بود برای بیداری امت‌ها و زنده نگه داشتن اسلام اصیل. خون امام حسین (ع) و یارانش، درخت اسلام را آبیاری کرد و تا روز قیامت زنده خواهد ماند.

منابع: لهوف (سید بن طاووس)، بحارالانوار (علامه مجلسی)، تاریخ تحلیلی اسلام، مقتل الحسین (خوارزمی)، نهضت حسین (ع)، تفسیر المیزان (علامه طباطبایی)، عیون اخبار الرضا (شیخ صدوق)، مصباح المتهجد، ثواب الاعمال

در دهمین روز از محرم رویدادهای مختلفی در عاشورا و دیگر سال‌ها رخ داده است:

• اخراج آدم و حوا از بهشت

• خروج حضرت نوح از کشتی

• ولادت حضرت ابراهیم

• ملاقات حضرت یعقوب با حضرت یوسف

• ۵ق. آغاز غزوه ذات‌الرقاع

• ۶ق. وقوع سریه قرطاء

• ۱۰ق. ورود ابوسلمة بن عبدالاسد به مدینه

• ۶۱ق. عاشورای حسینی

• ۶۱ق. عبادت امام حسین در شب عاشورا

• ۶۱ق. خطبه امام حسین در شب عاشورا

• ۶۱ق. مناجات امام حسین در صبح عاشورا

• ۶۱ق. اصابت تیر به عبدالله بن مسلم بن عقیل

• ۶۱ق. اعزام جعفر بن علی به میدان

• ۶۱ق. اعزام عبدالله بن علی به میدان

• ۶۱ق. اعزام عثمان بن علی به میدان

• ۶۱ق. اعلام وفاداری عابس بن ابی‌شبیب شاکری به امام حسین

• ۶۱ق. آمادگی احبش بن مرثد برای تاختن اسب

• ۶۱ق. آمین گفتن امام حسین به دعای حنظلة بن اسعد شبامی

• ۶۱ق. بازگرداندن مادر عبدالله بن عمیر کلبی از جنگ

• ۶۱ق. پرتاب کردن سر عابس بن ابی‌شبیب شاکری

• ۶۱ق. پرتاب کردن سر عبدالله بن عمیر کلبی

• ۶۱ق. پرتاب کردن سر سه تن از شهدای کربلا

• ۶۱ق. پنهان کردن موقّع بن ثمامه صیداوی

• ۶۱ق. پیاده بودن چهل تن از یاران امام حسین

• ۶۱ق. پیشنهاد مبارزه یزید بن سفیان به حر ین یزید

• ۶۱ق. ترغیب کوفیان به جنگ توسط عمرو بن حجاج زبیدی

• ۶۱ق. تعقیب ضحاک بن عبدالله مشرقی

• ۶۱ق. تلاوت آیات سوره مؤمن توسط حنظلة بن اسعد شبامی

• ۶۱ق. جدا نشدن سر حضرت علی‌اصغر

• ۶۱ق. جدا نشدن سر حر بن یزید

• ۶۱ق. داغ شدن آتش جنگ پس از شهادت حبیب بن مظاهر

• ۶۱ق. درخواست ضحاک بن عبدالله مشرقی برای ترک کربلا

• ۶۱ق. درخواست اعزام پیاده نظام و تیراندازان توسط عزرة بن قیس

• ۶۱ق. دعای امام حسین در حق سیف بن حارث جابری

• ۶۱ق. دعای امام حسین در حق ضحاک بن عبدالله مشرقی

• ۶۱ق. دعای امام حسین در حق مالک بن عبدالله جابری

• ۶۱ق. دفن حضرت علی‌اصغر توسط امام حسین

• ۶۱ق. دلاوری مسلم بن عوسجه در کربلا

• ۶۱ق. دلاوری عابس بن ابی‌شبیب شاکری در کربلا

• ۶۱ق. رفتن ضحاک بن عبدالله مشرقی از کربلا

• ۶۱ق. سخنان واضح ترکی پیش از شهادت

• ۶۱ق. سرزنش حجار بن ابجر عجلی توسط امام حسین

• ۶۱ق. سرزنش سنان بن انس توسط عمر بن سعد

• ۶۱ق. سرزنش کعب بن جابر ازدی توسط عفیف بن زهیر

• ۶۱ق. سنگباران عابس بن ابی‌شبیب شاکری

• ۶۱ق. شفاعت ایوب بن مشرح از ضحاک بن عبدالله مشرقی

• ۶۱ق. شفاعت بنی‌نهد درباره سوار بن منعم نهدی

• ۶۱ق. شفاعت کثیر بن عبدالله شعبی از ضحاک بن عبدالله مشرقی

• ۶۱ق. طعنه شمر بن ذی‌الجوشن به خولی بن یزید

• ۶۱ق. عقب راندن پیاده نظام دشمن توسط امام حسین

• ۶۱ق. عقب نشینی عمرو بن حجاج زبیدی

• ۶۱ق. غارت لباس امام حسین توسط بحر بن کعب

• ۶۱ق. فداکاری عمرو بن قرظه انصاری در کربلا

• ۶۱ق. فرار غلام عبدالرحمن بن عبدربه انصاری از کربلا

• ۶۱ق. کمک خواستن واضح ترکی در کربلا

• ۶۱ق. گفتگوی حر بن یزید با قرة بن قیس

• ۶۱ق. محاصره حضرت علی‌اکبر توسط کوفیان

• ۶۱ق. منع عمرو بن حجاج زبیدی از جنگ تن به تن

• ۶۱ق. نجات جنادة بن حرث سلمانی توسط حضرت عباس

• ۶۱ق. نجات عمرو بن خالد صیداوی توسط حضرت عباس

• ۶۱ق. نجات موقّع بن ثمامه صیداوی از کربلا

• ۶۱ق. نزاع کوفیان بر سر قاتل عابس بن ابی‌شبیب شاکری

• ۶۱ق. نظارت سواره نظام بر خیمه‌های امام حسین

• ۶۱ق. نهی کوفیان از مقابله با عابس بن ابی‌شبیب شاکری

• ۶۱ق. رفتن امام حسین بر بالین حر بن یزید

• ۶۱ق. رفتن امام حسین بر بالین حضرت عباس

• ۶۱ق. رفتن امام حسین بر بالین حضرت قاسم

• ۶۱ق. رفتن امام حسین بر بالین واضح ترکی

• ۶۱ق. سخن امام حسین بر بالین حر بن یزید

• ۶۱ق. آمدن امام حسین به بالین اسلم بن عمرو

• ۶۱ق. پرتاب کردن سر عمر بن جناده انصاری

• ۶۱ق. بازگرداندن مادر عمر بن جناده انصاری از جنگ

• ۶۱ق. نفرین کوفیان توسط سعید بن عبدالله حنفی

• ۶۱ق. دفاع سعید بن عبدالله حنفی از امام حسین

• ۶۱ق. بشارت امام حسین به سعید بن عبدالله حنفی

• ۶۱ق. زخمی شدن سوید بن عمرو خثعمی در کربلا

• ۶۱ق. بیهوش شدن سوید بن عمرو خثعمی در کربلا

• ۶۱ق. وفاداری سوید بن عمرو خثعمی به امام حسین

• ۶۱ق. اطلاع بشر بن عمرو حضرمی از اسارت پسرش

• ۶۱ق. وفاداری بشر بن عمرو حضرمی به امام حسین

• ۶۱ق. برداشتن بیعت از بشر بن عمرو حضرمی

• ۶۱ق. هدیه امام حسین به بشر بن عمرو حضرمی

• ۶۱ق. دعای امام حسین برای جون بن حوی

• ۶۱ق. ایستادن امام حسین بر بالین جون بن حوی

• ۶۱ق. رفتن امام حسین بر بالین جون بن حوی

• ۶۱ق. مدح جون بن حوی توسط امام حسین

• ۶۱ق. آرزوی شهادت ام‌وهب در کربلا

• ۶۱ق. شجاعت زهیر بن قین

• ۶۱ق. رفتن امام حسین به بالین زهیر بن قین

• ۶۱ق. تشبیه زهیر بن قین به مؤمن آل‌فرعون

• ۶۱ق. نفرین قاتلان زهیر بن قین

• ۶۱ق. اجازه عمر بن سعد به قتل نافع بن هلال جملی

• ۶۱ق. بردن نافع بن هلال جملی نزد عمر بن سعد

• ۶۱ق. مجادله مزاحم بن حریث با نافع بن هلال جملی

• ۶۱ق. سخن نافع بن هلال جملی به شمر بن ذی‌الجوشن

• ۶۱ق. درخواست شمر بن ذی‌الجوشن برای قتل نافع بن هلال جملی

• ۶۱ق. شجاعت نافع بن هلال جملی

• ۶۱ق. گفتگوی عمر بن سعد با نافع بن هلال جملی

• ۶۱ق. سخنان بریر بن حضیر همدانی با سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. مشاجره بریر بن حضیر همدانی با ابوحرب سبیعی

• ۶۱ق. مشاجره بریر بن حضیر همدانی با یزید بن معقل

• ۶۱ق. مباهله بریر بن حضیر همدانی و یزید بن معقل

• ۶۱ق. خضاب کردن امام حسین سر و صورت خود به خون گلوی علی‌اصغر

• ۶۱ق. اصابت تیر به قلب امام حسین

• ۶۱ق. اصابت سنگ به پیشانی امام حسین

• ۶۱ق. اهانت ابوحرب سبیعی به امام حسین

• ۶۱ق. اهانت حصین بن تمیم به امام حسین

• ۶۱ق. اهانت مالک بن نسیر به امام حسین

• ۶۱ق. عبادت اصحاب امام حسین در شب عاشورا

• ۶۱ق. جستجوی آب توسط امام حسین

• ۶۱ق. جدا کردن سر اصحاب امام حسین

• ۶۱ق. جسارت علی بن قرظه انصاری به امام حسین

• ۶۱ق. گریه سیف بن حارث جابری از مظلومیت امام حسین

• ۶۱ق. گریه مالک بن عبدالله جابری از مظلومیت امام حسین

• ۶۱ق. گفتگوی حضرت عباس با برادرانش

• ۶۱ق. گفتگوی امام حسین با عمرو بن قرظه انصاری

• ۶۱ق. ناتوانی خولی بن یزید در بریدن سر امام حسین

• ۶۱ق. جنایات سپاه عمر بن سعد در عصر عاشورا

• ۶۱ق. تصمیم شمر بن ذی‌الجوشن بر آتش زدن خیام

• ۶۶ق. جنگ خازر

• ۶۱ق. پیوستن ابوالحتوف بن حرث انصاری به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن بکر بن حی تیمی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن حارث بن امرءالقیس کندی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن سعد بن حرث انصاری به امام حسین

• ۶۱ق. حضور ام‌وهب در میدان نبرد در کربلا

• ۶۱ق. حضور بشر بن عمرو حضرمی در کربلا

• ۶۱ق. حضور حضرت زینب در کربلا

• ۶۱ق. حضور رقیه دختر امام علی در کربلا

• ۶۱ق. حضور رمله همسر امام حسن در کربلا

• ۶۱ق. حضور عبدالله بن عروه خثعمی در سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. حضور علی بن قرظه انصاری در لشکر عمر بن سعد

• ۶۱ق. حضور کثیر بن عبدالله شعبی در سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. حضور لیلی همسر امام حسین در کربلا

• ۶۱ق. حضور پنج تن از بانوان در میدان نبرد در کربلا

• ۶۱ق. حضور کنیز مسلم بن عوسجه در میدان نبرد در کربلا

• ۶۱ق. حضور مادر عبدالله بن حسن در کربلا

• ۶۱ق. حضور مادر عبدالله بن عمیر کلبی در کربلا

• ۶۱ق. حضور مادر عمر بن جناده انصاری در کربلا

• ۶۱ق. حضور مادر محمد بن ابی‌سعید بن عقیل در کربلا

• ۶۱ق. فرماندهی حبیب بن مظاهر بر میسره لشکر

• ۶۱ق. فرماندهی حصین بن تمیم بر سواره نظام

• ۶۱ق. فرماندهی شبث بن ربعی بر پیاده نظام

• ۶۱ق. فرماندهی شمر بن ذی‌الجوشن بر میسره سپاه

• ۶۱ق. فرماندهی عبدالرحمن بن ابی‌سبره بر مذحج و اسد

• ۶۱ق. اعطاء رایت لشکر به حضرت عباس

• ۶۱ق. پرچم‌داری درید مولی عمر بن سعد

• ۶۱ق. فرماندهی زهیر بن قین بر میمنه لشکر

• ۶۱ق. اذن گرفتن عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی از امام حسین

• ۶۱ق. اذن گرفتن عبدالرحمن بن عزره غفاری از امام حسین

• ۶۱ق. اذن گرفتن عبدالله بن عزره غفاری از امام حسین

• ۶۱ق. اذن گرفتن عبدالله بن عمیر کلبی از امام حسین

• ۶۱ق. اذن گرفتن عمر بن جناده انصاری از امام حسین

• ۶۱ق. اذن گرفتن عمر بن جناده سلمانی از امام حسین

• ۶۱ق. اذن گرفتن یزید بن مغفل از امام حسین

• ۶۱ق. اذن ندادن امام حسین به عمر بن جناده سلمانی

• ۶۱ق. اذن ندادن امام حسین به عمر بن جناده انصاری

• ۶۱ق. اذن گرفتن عمرو بن قرظه انصاری از امام حسین

• ۶۱ق. اذن گرفتن جون بن حوی از امام حسین

• ۶۱ق. اذن گرفتن بریر بن حضیر همدانی از امام حسین

• ۶۱ق. جنگ ابوالشعثاء کندی در کربلا

• ۶۱ق. جنگ جون بن حوی در کربلا

• ۶۱ق. جنگ جندب بن حجیر کندی در کربلا

• ۶۱ق. جنگ حارث بن امرءالقیس کندی در کربلا

• ۶۱ق. جنگ عمرو بن قرظه انصاری با سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. جنگ یزید بن مغفل در کربلا

• ۶۱ق. جنگیدن حجاج بن مسروق جعفی در کربلا

• ۶۱ق. جنگیدن سوار بن منعم نهدی در کربلا

• ۶۱ق. جنگیدن ضرغامة بن مالک تغلبی در کربلا

• ۶۱ق. جنگیدن عبدالرحمن بن عزره غفاری در کربلا

• ۶۱ق. جنگیدن عبدالله بن عزره غفاری در کربلا

• ۶۱ق. جنگیدن عمرو بن عبدالله جندُعی در کربلا

• ۶۱ق. جنگیدن مالک بن عبدالله جابری در کربلا

• ۶۱ق. جنگیدن بدون زره عابس بن ابی‌شبیب شاکری

• ۶۱ق. جنگ بریر بن حضیر همدانی با رضی بن منقذ عبدی

• ۶۱ق. جنگیدن دو زن در کربلا

• ۶۱ق. جنگیدن مادر عمر بن جناده انصاری در کربلا

• ۶۱ق. حمله نافع بن هلال جملی به سواره نظام

• ۶۱ق. جنگ نافع بن هلال جملی با علی بن قرظه انصاری

• ۶۱ق. جنگ زهیر بن قین با سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. جنگ سوید بن عمرو خثعمی با سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. جنگ مجدد سوید بن عمرو خثعمی با کوفیان در کربلا

• ۶۱ق. حمله شمر بن ذی‌الجوشن به میسره سپاه

• ۶۱ق. حمله مادر عبدالله بن عمیر کلبی به سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. ضربه سنان بن انس به دندان امام حسین

• ۶۱ق. ضربه صالح بن وهب به امام حسین

• ۶۱ق. ضربه مالک بن نسیر به سر امام حسین

• ۶۱ق. ضربه مرة بن منقذ به حضرت علی‌اکبر

• ۶۱ق. قطع اعضای عبدالرحمن بن عمیر

• ۶۱ق. قطع اعضای حضرت عباس

• ۶۱ق. زخمی شدن ابوثمامه صائدی در کربلا

• ۶۱ق. زخمی شدن سوار بن منعم نهدی در کربلا

• ۶۱ق. زخمی شدن عمرو بن عبدالله جندُعی در کربلا

• ۶۱ق. زخمی شدن موقّع بن ثمامه صیداوی در کربلا

• ۶۱ق. زخمی شدن علی بن قرظه انصاری به دست نافع بن هلال جملی

• ۶۱ق. زخمی شدن تعدادی از کوفیان به دست نافع بن هلال جملی

• ۶۱ق. زخمی شدن نافع بن هلال جملی در کربلا

• ۶۱ق. زخمی شدن کعب بن جابر ازدی به دست بریر بن حضیر همدانی

• ۶۱ق. حمله پیاده نظام به امام حسین

• ۶۱ق. مبارزه حر بن یزید با یزید بن سفیان

• ۶۱ق. رجز خواندن عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی در کربلا

• ۶۱ق. رجز خواندن عبدالله بن عمیر کلبی در کربلا

• ۶۱ق. رجز خواندن نافع بن هلال جملی در کربلا

• ۶۱ق. رجز خواندن یزید بن مغفل در کربلا

• ۶۱ق. رجز خواندن اسلم بن عمرو در کربلا

• ۶۱ق. رجز خواندن عبدالرحمن بن عزره غفاری در کربلا

• ۶۱ق. رجز خواندن حبیب بن مظاهر در کربلا

• ۶۱ق. رجز خواندن عبدالله بن عزره غفاری در کربلا

• ۶۱ق. رجز خواندن عمرو بن قرظه انصاری در کربلا

• ۶۱ق. رجز خواندن واضح ترکی در کربلا

• ۶۱ق. رجز خواندن جون بن حوی در کربلا

• ۶۱ق. شعر خواندن حجاج بن مسروق جعفی در کربلا

• ۶۱ق. شعر خواندن زیاد بن عریب صائدی در کربلا

• ۶۱ق. شعر خواندن زهیر بن قین در کربلا

• ۶۱ق. رجز خواندن مادر عمر بن جناده انصاری در کربلا

• ۶۱ق. مرثیه امام حسین بر حبیب بن مظاهر

• ۶۱ق. مرثیه امام حسین بر حضرت عباس

• ۶۱ق. مرثیه امام حسین بر حضرت علی‌اصغر

• ۶۱ق. مرثیه امام حسین بر حضرت علی‌اکبر

• ۶۱ق. مرثیه امام حسین بر عبدالله بن حسن

• ۶۱ق. مرثیه امام حسین بر مسلم بن عقیل

• ۶۱ق. مرثیه امام حسین بر مسلم بن عوسجه

• ۶۱ق. مرثیه امام حسین بر هانی بن عروه

• ۶۱ق. مرثیه امام حسین بر ده تن از شهدای کربلا

• ۶۱ق. مرثیه امام حسین بر حضرت قاسم

• ۶۱ق. اسارت نافع بن هلال جملی در کربلا

• ۶۱ق. اسارت سوار بن منعم نهدی در کربلا

• ۶۱ق. اسارت خاندان امام حسین

• ۶۱ق. اسارت خاندان شهدای کربلا

• ۵۰۵ق. ولادت حجاج بن علی واسطی

• ۶۱ق. قتل دوازده نفر از کوفیان به دست نافع بن هلال جملی

• ۶۱ق. قتل ۹۸ تن از لشکریان عمر بن سعد

• ۶۱ق. قتل یکی از سپاهیان عمر بن سعد

• ۶۱ق. قتل مزاحم بن حریث به دست نافع بن هلال جملی

• ۶۱ق. قتل ابوعزّه ضبابی

• ۶۱ق. قتل یزید بن سفیان به دست حر بن یزید

• ۶۱ق. قتل یزید بن معقل به دست بریر بن حضیر همدانی

• ۶۲ق. درگذشت ام‌سلمه

• ۶۲ق. شهادت عمرو بن عبدالله جندُعی

• ۶۷ق. هلاکت عبیداللَّه بن زیاد توسط سپاهیان مختار

• ۲۲۳ق. درگذشت عبدالله بن صالح جهنی

• ۲۲۶ق. درگذشت بشر حافی

• ۲۴۲ق. درگذشت محمد بن اغلب اغلبی

• ۴۱۷ق. درگذشت ابواسحاق اسفراینی

• ۴۲۵ق. درگذشت ابوالحسین خرقانی

• ۵۷۲ق. درگذشت نصر بن سیار کِنانی

• ۷۵۳ق. درگذشت ارتنا بن جعفر

• ۱۳۳۰ق. شهادت میرزا علی ثقةالاسلام تبریزی

• ۶۱ق. شهادت امام حسین

• ۶۱ق. شهادت ۱۸ نفر از بنی‌هاشم در کربلا

• ۶۱ق. شهادت پنج تن از موالی در کربلا

• ۶۱ق. شهادت یاران امام حسین

• ۶۱ق. شهادت یک بانو در کربلا

• ۶۱ق. شهادت ابوالحتوف بن حرث انصاری

• ۶۱ق. شهادت ابوثمامه صائدی

• ۶۱ق. شهادت ادهم بن امیه عبدی

• ۶۱ق. شهادت اسلم بن عمرو

• ۶۱ق. شهادت ام‌وهب

• ۶۱ق. شهادت امیة بن سعد طائی

• ۶۱ق. شهادت انس بن حرث اسدی

• ۶۱ق. شهادت بشر بن عمرو حضرمی

• ۶۱ق. شهادت بکر بن حی تیمی

• ۶۱ق. شهادت جابر بن حجاج

• ۶۱ق. شهادت جبلة بن علی شیبانی

• ۶۱ق. شهادت جنادة بن حرث سلمانی

• ۶۱ق. شهادت جنادة بن کعب انصاری

• ۶۱ق. شهادت جندب بن حجیر کندی

• ۶۱ق. شهادت جون بن حوی

• ۶۱ق. شهادت جوین بن مالک تیمی

• ۶۱ق. شهادت حبّاب بن عامر تیمی

• ۶۱ق. شهادت حبشی بن قیس نهمی

• ۶۱ق. شهادت حجاج بن بدر تمیمی

• ۶۱ق. شهادت حرث بن نبهان

• ۶۱ق. شهادت حُلاس بن عمرو ازدی

• ۶۱ق. شهادت رافع بن عبدالله

• ۶۱ق. شهادت زاهر بن عمرو کندی

• ۶۱ق. شهادت زهیر بن سلیم ازدی

• ۶۱ق. شهادت زیاد بن عریب صائدی

• ۶۱ق. شهادت سالم بن عمرو کلبی

• ۶۱ق. شهادت سالم مولی بنی‌المدینه

• ۶۱ق. شهادت سالم مولی عامر بن مسلم عبدی

• ۶۱ق. شهادت سعد بن حرث انصاری

• ۶۱ق. شهادت سعد بن حرث

• ۶۱ق. شهادت سعید بن عبدالله حنفی

• ۶۱ق. شهادت سلمان بن مضارب بجلی

• ۶۱ق. شهادت سوید بن عمرو خثعمی

• ۶۱ق. شهادت سیف بن مالک عبدی

• ۶۱ق. شهادت شبیب مولی حرث بن سریع جابری

• ۶۱ق. شهادت ضرغامة بن مالک تغلبی

• ۶۱ق. شهادت عابس بن ابی‌شبیب شاکری

• ۶۱ق. شهادت عامر بن مسلم عبدی

• ۶۱ق. شهادت عائذ بن مجمع عائذی

• ۶۱ق. شهادت عباد بن مهاجر جهنی

• ۶۱ق. شهادت عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی

• ۶۱ق. شهادت عبدالرحمن بن عبدربه انصاری

• ۶۱ق. شهادت عبدالرحمن بن عزره غفاری

• ۶۱ق. شهادت عبدالرحمن بن مسعود تیمی

• ۶۱ق. شهادت عبدالله بن بشر خثعمی

• ۶۱ق. شهادت عبدالله بن عزره غفاری

• ۶۱ق. شهادت عبدالله بن عمیر کلبی

• ۶۱ق. شهادت عبدالله بن مسلم بن عقیل

• ۶۱ق. شهادت عبدالله بن یزید عبدی

• ۶۱ق. شهادت عقبة بن صلت جهنی

• ۶۱ق. شهادت عقیل بن عقیل بن ابی‌طالب

• ۶۱ق. شهادت عمار بن حسّان طائی

• ۶۱ق. شهادت عمار دالانی

• ۶۱ق. شهادت عمر بن ضبیعه تیمی

• ۶۱ق. شهادت عون بن عبدالله بن جعفر

• ۶۱ق. شهادت قارب بن عبدالله دئلی

• ۶۱ق. شهادت قاسط بن زهیر تغلبی

• ۶۱ق. شهادت قاسم بن حبیب ازدی

• ۶۱ق. شهادت قعنب بن عمر نمری

• ۶۱ق. شهادت کردوس بن زهیر تغلبی

• ۶۱ق. شهادت کنانة بن عتیق تغلبی

• ۶۱ق. شهادت مالک بن عبدالله جابری

• ۶۱ق. شهادت مجمع بن زیاد جهنی

• ۶۱ق. شهادت محمد بن ابی‌سعید بن عقیل

• ۶۱ق. شهادت محمد بن عبدالله بن جعفر

• ۶۱ق. شهادت محمد بن مسلم بن عقیل

• ۶۱ق. شهادت مسعود بن حجاج تیمی

• ۶۱ق. شهادت مسلم بن کثیر ازدی

• ۶۱ق. شهادت مقسط بن زهیر تغلبی

• ۶۱ق. شهادت منجح بن سهم

• ۶۱ق. شهادت نصر بن ابی‌نیزر

• ۶۱ق. شهادت نصر مولی امام علی

• ۶۱ق. شهادت نعمان بن عمرو ازدی

• ۶۱ق. شهادت نعیم بن عجلان انصاری

• ۶۱ق. شهادت یزید بن ثبیط عبدی

• ۶۱ق. شهادت یزید بن مغفل

• ۶۱ق. شهادت پنج تن از اصحاب پیامبر در کربلا

• ۶۱ق. شهادت پنج نوجوان نابالغ در کربلا

• ۶۱ق. شهادت چهار تن پس از شهادت امام حسین

• ۶۱ق. شهادت حارث بن امرءالقیس کندی

• ۶۱ق. شهادت حجاج بن مسروق جعفی

• ۶۱ق. شهادت عمر بن جناده انصاری

• ۶۱ق. شهادت عمرو بن خالد صیداوی

• ۶۱ق. شهادت عمرو بن قرظه انصاری

• ۶۱ق. شهادت هفت تن به همراه پدرانشان در کربلا

• ۶۱ق. شهادت واضح ترکی

• ۶۱ق. شهادت نافع بن هلال جملی

• ۲۲۰ق. ورود قبیله زُطّ به بغداد

• ۲۳۱ق. امان دادن خاقان خادم به رومیان

• ۲۳۱ق. تبادل اسرا با روم

• ۲۳۱ق. حضور سندی مولی حسین خادم هنگام تبادل اسرا

• ۲۳۱ق. آزادی محمد بن کریم از اسارت

• ۲۳۱ق. آزادی محمد بن عبدالله طرسوسی از اسارت

• ۲۴۲ق. آغاز حکومت احمد بن محمد اغلبی در افریقیه

• ۳۳۰ق. رفتن محمد بن رائق به سوی واسط

• ۵۷۱ق. سخنرانی ابن‌جوزی در قصر خلیفه

• ۵۸۲ق. نزاع شیعیان و اهل سنت در بغداد

• ۷۱۰ق. ورود سیف‌الدین اسندمر به دمشق

• ۹۴۷ق. جنگ همایون شاه گورکانی با شیر خان

• ۱۰۴۷ق. عزل عنایت‌گرای خان مغول از حکومت کریمه

• ۱۰۴۷ق. انتصاب بهادرگرای خان مغول به حکومت کریمه

• ۱۴۱۵ق. انفجار بمب در حرم امام رضا

انتهای پیام/