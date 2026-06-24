رویدادهای نهم محرم

به گزارش ایلنا، نهم محرم سال ۶۱ هجری قمری، معروف به «تاسوعا»، یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین روزهای واقعه کربلا است. در این روز، دشمن آخرین مهلت را به امام حسین (ع) داد و یاران امام یکبار دیگر امتحان شدند تا وفاداری خود را ثابت کنند. این روز، مقدمه‌ای برای عاشورای خونین بود.

«لهوف، سید بن طاووس، بخش ۱، صفحه ۱۴۵»

وقایع مهم روز نهم محرم

آخرین مهلت دشمن: عمر بن سعد آخرین مهلت را به امام داد تا تسلیم شوند

شب تاسوعا: ب قبل از عاشورا، شب عبادت و مناجات امام و یارانش

امتحان یاران: امام یارانش را امتحان کرد و برخی جدا شدند

وفاداری یاران خاص: یاران باوفای امام تا آخرین لحظه ماندند

آمادگی برای شهادت: امام و یارانش خود را برای روز بعد آماده کردند

«بحارالانوار، جلد ۲، بخش ۱، صفحه ۱۵۶»

پیام عمر بن سعد

در عصر روز نهم محرم، عمر بن سعد فرمان داد تا به امام حسین (ع) پیام دهند:

«ای حسین! اگر تسلیم شوی و با یزید بیعت کنی، جانت را حفظ می‌کنی. اگر نه، فردا جنگ خواهد شد و تو و یارانت کشته خواهید شد.»

این آخرین مهلت دشمن به امام بود قبل از آغاز جنگ.

«تاریخ تحلیلی اسلام، جلد ۳، بخش ۱، صفحه ۱۹۸»

پاسخ امام حسین (ع)

امام حسین (ع) در پاسخ به این پیام، فرمودند:

«لَا أَفْعَلُ أَبَداً حَتَّی أَلْقَی اللَّهَ وَ أَنَا أَصْدَقُ النَّاسِ» (هرگز این کار را نمی‌کنم تا خدا را ملاقات کنم در حالی که راستگوترین مردم باشم.)

سپس امام به یارانش فرمودند: «فردا جنگ خواهد شد. هر کس می‌خواهد برود، می‌تواند برود. راه بر کسی بسته نیست.»

«مقتل الحسین، خوارزمی، جلد ۱، بخش ۱، صفحه ۱۴۵»

شب تاسوعا؛ شب عبادت و مناجات

شب نهم محرم، یکی از باشکوه‌ترین شب‌های عبادت در تاریخ اسلام است:

عبادت امام: امام حسین (ع) تمام شب را به نماز و مناجات با خدا گذراندند.

تلاوت قرآن: امام و یارانش قرآن تلاوت می‌کردند و استغفار می‌نمودند.

استغفار و دعا: یاران امام در این شب به توبه و دعا مشغول بودند.

آمادگی روحی: همه خود را برای شهادت در روز بعد آماده می‌کردند.

امام صادق (ع) فرمودند: «شب تاسوعا، شبی است که امام حسین (ع) و یارانش در آن به عبادت پرداختند و خدا را شکر کردند که آن‌ها را برای شهادت انتخاب کرده است.»

«نهضت حسین (ع)، جلد ۴، بخش ۱، صفحه ۲۲۵»

وفاداری یاران امام

در شب تاسوعا، امام یارانش را امتحان کرد. برخی که ایمان ضعیف‌تری داشتند، در تاریکی شب جدا شدند و رفتند. اما یاران باوفای امام، حدود ۷۲ نفر، تا آخرین لحظه ماندند و گفتند:

«ما هرگز تو را تنها نمی‌گذاریم. اگر جنگ شود، در کنار تو می‌جنگیم و اگر شهادت شود، با تو شهید می‌شویم.»

«تفسیر المیزان (ترجمه)، جلد ۵، بخش ۱، صفحه ۲۴۵»

پیام‌های روز نهم محرم

آخرین امتحان: تاسوعا روز آخرین امتحان ایمان بود.

وفاداری تا پای جان: یاران باوفای امام تا آخرین لحظه ماندند.

عبادت قبل از شهادت: شب تاسوعا شب عبادت و مناجات بود.

آزادی در انتخاب: امام راه را بر کسی نبست؛ هر کس می‌توانست برود.

آمادگی برای شهادت: همه خود را برای روز بعد آماده می‌کردند.

«عیون اخبار الرضا، جلد ۲، بخش ۱، صفحه ۱۹۸»

اعمال مستحب تاسوعا

روزه: روزه گرفتن در روز تاسوعا مستحب است.

عزاداری: شرکت در مراسم عزاداری امام حسین (ع).

زیارت عاشورا: خواندن زیارت عاشورا در این روز.

گریه بر امام: گریه و عزاداری برای امام حسین (ع).

شب‌زنده‌داری: احیای شب تاسوعا با عبادت و مناجات.

«ثواب الاعمال، شیخ صدوق، بخش ۱، صفحه ۲۶۷»

روز نهم محرم، روزی بود که یاران امام یکبار دیگر امتحان شدند. برخی رفتند و برخی ماندند. این درس بزرگی برای ماست که: در راه حق، وفاداری تا آخرین لحظه ارزشمند است، عبادت و مناجات با خدا، حتی در آستانه شهادت باید ادامه یابد و آزادی در انتخاب، اصل مهمی در ایمان است.

روز نهم محرم (تاسوعا)، روز آخرین امتحان و وفاداری بود. روزی که امام حسین (ع) یارانش را امتحان کرد و یاران باوفا تا آخرین لحظه ماندند. شب تاسوعا، شب عبادت و مناجات بود؛ شبی که امام و یارانش خود را برای شهادت در روز بعد آماده کردند. این روز به ما می‌آموزد که در راه حق، باید وفادار بود، تا آخرین لحظه ایستادگی کرد و حتی در آستانه شهادت، عبادت و مناجات با خدا را ترک نکرد.

منابع: لهوف (سید بن طاووس)، بحارالانوار (علامه مجلسی)، تاریخ تحلیلی اسلام، مقتل الحسین (خوارزمی)، نهضت حسین (ع)، تفسیر المیزان (علامه طباطبایی)، عیون اخبار الرضا (شیخ صدوق)، مصباح المتهجد، ثواب الاعمال

در نهمین روز از محرم رویدادهای مختلفی در عاشورا و دیگر سال‌ها رخ داده است:

• رهائی حضرت یونس از شکم ماهی

• ولادت حضرت موسی

• ولادت حضرت مریم

• ۶۱ق. تاسوعای حسینی

• ۶۱ق. ورود شمر بن ذی‌الجوشن به کربلا

• ۶۱ق. تصمیم عمر بن سعد برای جنگ با امام حسین

• ۶۱ق. فرمان حمله به خیام امام حسین

• ۶۱ق. روآوردن لشگر عمرسعد به سوی خیمه‌ها

• ۶۱ق. امتناع حضرت عباس از پذیرش امان‌نامه دشمن

• ۶۱ق. حضور حوی غلام ابوذر غفاری در کربلا

• ۶۱ق. حضور مادران نه تن از شهدا در کربلا

• ۶۱ق. پیوستن زهیر بن سلیم ازدی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن حُلاس بن عمرو ازدی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن نعمان بن عمرو ازدی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن عمر بن ضبیعه تیمی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن جوین بن مالک تیمی به امام حسین

• ۶۱ق. اعلام وفاداری بریر بن حضیر همدانی به امام حسین

• ۶۱ق. اعلام وفاداری سعید بن عبدالله حنفی به امام حسین

• ۶۱ق. گفتگوی عبدالرحمن بن عبدربه انصاری با بریر بن حضیر همدانی

• ۶۱ق. دستور مادر عمر بن جناده انصاری به پسرش

• ۶۱ق. دستور همسر جنادة بن حرث سلمانی به عمر بن جناده سلمانی

• ۶۱ق. خطابه امام حسین برای اصحابش

• ۶۱ق. سخنان امام حسین در شب عاشورا

• ۶۱ق. سخنان حضرت زینب با امام حسین

• ۶۴۳ق. ولادت محمد بن سید بن طاووس

• ۵۸۱ق. درگذشت عساکر بن علی مصری

• ۱۱۹۸ق. درگذشت آقامحمد بیدآبادی

• ۱۲۶۰ق. درگذشت علامه میر حامدحسین هندی

• ۱۳۶۴ق. درگذشت سید علی یزدی

• ۱۴۲۷ق. درگذشت میرزا علی فلسفی

• ۲۸۱ق. ورود ترک بن عباس به بغداد

• ۲۸۱ق. خلعت پوشاندن به ترک بن عباس

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