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حمیدرضا اتحاد، خواننده مازنی درگذشت

حمیدرضا اتحاد، خواننده مازنی درگذشت
کد خبر : 1801542
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حمیدرضا اتحاد، خواننده مازندرانی موسیقی پاپ در سن ۷۱ سالگی درگذشت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری خانه موسیقی ایران، حمیدرضا اتحاد خواننده مازندرانی موسیقی پاپ امروز جمعه ۲۹ خرداد پس از تحمل دوره‌ای بیماری در شهر ساری درگذشت. 

اتحاد متولد سال ۱۳۳۴ در شهر ساری بود. او موسیقی را از دهه ۵۰ و با آهنگسازانی چون حمید پناهی، دانا کبیری و علی موثقی آغاز کرد. 

از آثار او می‌توان به قطعات مازندران، نوروز، نماشون، آفتاب انه، شهر من ساری، دولت عشق، چه ننه، آینه و … اشاره کرد. او موسیقی پاپ را به صورت فارسی و با زبان طبری یا همان مازندرانی هم اجرا می‌کرد. 

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