در چهل و سومین دفتر از «شبهای فرهنگ» مطرح شد؛
شهید علی لاریجانی؛ مردی از جنس اندیشه و گفت و گو
چهلوسومین دفتر از «شبهای فرهنگ» با موضوع یادکردی از شهید علی لاریجانی؛ به همت اکبر نبوی، نویسنده و پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر شامگاه پنجشنبه ۲۸ خردادماه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، اکبر نبوی در ابتدای این نشست گفت: سخن گفتن درباره شهید دکتر علی لاریجانی برای بسیاری از حاضران دشوار و سنگین است؛ دشواریای که در شرایط کنونی کشور بیش از گذشته احساس میشود.
وی افزود: فقدان چهرههایی که در عرصههای مختلف مسئولیت داشتهاند، سنگین است، اما جای خالی دکتر لاریجانی در حوزه سیاست نظری و سیاست عملی، بهویژه در شرایط امروز، بیش از پیش محسوس شده است.
نبوی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی شهید لاریجانی گفت: او شخصیتی منحصربهفرد داشت و نمیتوان برایش نمونه یا جایگزینی مشابه تصور کرد؛ نه فقط به اعتبار هوش، تجربه و سابقه مدیریتی، بلکه به سبب توانایی ویژهاش در اقناع و گفتوگو که در عرصه سیاست و مذاکره اهمیتی تعیینکننده داشت.
وی ادامه داد: یاد و نام شهید لاریجانی برای اهالی فرهنگ نیز واجد اهمیت است؛ چراکه او در حوزه مدیریت فرهنگی نیز از چهرههای اثرگذار چند دهه اخیر به شمار میرفت.
نبوی با تأکید بر اینکه نقدها نسبت به عملکرد افراد، مانع از ارج نهادن به جایگاه آنان نیست، خاطرنشان کرد: با وجود نقدهایی که در دورههایی به عملکرد دکتر لاریجانی وجود داشت، اما نمیتوان نقش و جایگاه او را در مدیریت فرهنگی و اداره نهادهای فرهنگی کشور نادیده گرفت.
وی تأکید کرد: بررسی ویژگیهای فردی، مدیریتی، دانشگاهی و فرهنگ علی یلاریجانی میتواند تصویری دقیقتر از این شخصیت ارائه دهد.
علاقه عمیق شهید لاریجانی به دانش و پژوهش
در ادامه مجید فرخزادی، مشاور و همراه قدیمی علی لاریجانی، در سخنانی با اشاره به سابقه آشنایی چند دههای خود با او گفت: آشناییام با دکتر لاریجانی به سال ۱۳۶۵ و دوران حضور او در وزارت سپاه بازمیگردد؛ زمانی که از نزدیک فرصت همکاری با ایشان را پیدا کردم، از همان ابتدا آنچه بیش از هر چیز توجهم را جلب کرد، تسلط، نظم فکری و گیرایی شخصیت شهید بود.
وی افزود: دکتر لاریجانی با وجود آنکه از فضای دیگری وارد مجموعه وزارت سپاه شده بود، در مدت کوتاهی چنان بر امور مسلط شد که گویی سالها در آن حوزه فعالیت کرده است.
به گفته فرخزادی، یکی از نخستین اقدامات لاریجانی بهرهگیری از ظرفیت استادان و حقوقدانان برجسته کشور برای تدوین قانون سپاه بود؛ اقدامی که بیش از هر چیز از جایگاه علمی و توان مدیریتی او حکایت داشت.
فرخزادی با تأکید بر علاقه عمیق شهید لاریجانی به دانش و پژوهش اظهار کرد: ایشان تا زمان شهادت نسبت به استادان خود احترام ویژهای داشت و حتی یادداشتها و تقریرات درسیاش از دوره کارشناسی تا دکتری را حفظ کرده بود؛ مجموعهای که بخشی از آن در قالب آثار پژوهشی منتشر شده و بخشهایی نیز آماده انتشار است.
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای برجسته دکتر لاریجانی استقلال فکری و توان بالای تحلیل بود؛ شخصیتی که به تعبیر بنده «شبیه هیچکس نبود و تنها شبیه خودش بود». فرخزادی همچنین با اشاره به شیوه مدیریتی و سیاسی شهید لاریجانی گفت: او همواره بر حفظو احترام به جایگاه شخصیتها و نهادهای کشور تأکید داشت و حتی در صورت اختلافنظر، نقد را به تضعیف ساختارها تبدیل نمیکرد.
مشاور شهید لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش به رویکرد او در مذاکرات اشاره کرد و افزود: دکتر لاریجانی معتقد بود مذاکره صرفاً تقابل مواضع نیست، بلکه نیازمند ایجاد اعتماد و شناخت متقابل است تا امکان پیشبرد منافع ملی فراهم شود.
به گفته وی، همین نگاه سبب میشد در کنار صلابت در مواضع، از گفتوگو و اقناع نیز بهعنوان ابزار سیاستورزی استفاده کند.
فرخزادی در پایان با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی شهید لاریجانی، تأکید کرد: آنچه از ایشان در ذهن همراهان و همکارانش باقی مانده، ترکیبی از دانش، تدبیر، استقلال رأی و توان اقناع است؛ ویژگیهایی که به باور من، این شهید والامقام را از دیگران متمایز میکرد.
لاریجانی؛ انضباط در داوری و سخن گفتن
رضا پورحسین، استاد روانشناسی دانشگاه تهران و مدیر اسبق شبکه چهار سیما نیز در این نشست با تأکید بر یکی از وجوه کمتر گفتهشده شخصیت شهید دکتر علی لاریجانی گفت: مهمترین ویژگیای که در ذهن من از شهید لاریجانی برجسته مانده، احترام عمیق و کمنظیر او به علم و عالم بود.
وی با اشاره به سالهای همکاری خود با شهید لاریجانی در سازمان صداوسیما افزود: در میان مدیرانی که با آنان همکاری داشتم، کمتر کسی را دیده که تا این اندازه میان مدیریت اجرایی، دغدغههای فرهنگی و تأملات علمی توازن برقرار کرده باشد.
به گفته پورحسین، شهید لاریجانی حتی در مقاطع پرتنش و بحرانی کشور نیز جلسات علمی و گفتوگوهای فکری خود را تعطیل نمیکرد و همزمان با اداره امور، پیگیر مباحث فلسفی، تربیتی و فرهنگی بود.
پورحسین با اشاره به اهتمام شهید لاریجانی در تکریم نخبگان و چهرههای علمی اظهار کرد: او در برنامههایی مانند «چهرههای ماندگار» تنها نقش مدیریتی نداشت، بلکه شخصاً برای حفظ شأن علمی افراد، پیگیری و وقت صرف میکرد و به ارتقای جایگاه علم در رسانه ملی باور جدی داشت.
وی همچنین یکی دیگر از ویژگیهای برجسته شهید لاریجانی را مراقبت اخلاقی و انضباط در داوری و سخن دانست و گفت: او همواره تأکید داشت درباره افراد نباید بدون اطمینان سخن گفت و نقد، نباید جای انصاف و مسئولیتپذیری را بگیرد.
استاد دانشگاه تهران در پایان با اشاره به منش فردی و معنوی شهید لاریجانی افزود: آنچه او را در ذهن اطرافیان متمایز میکرد، تنها دانش، هوش یا توان مدیریتی نبود؛ بلکه نوعی وقار، خودسازی و شخصیت الهامبخش بود که در کنار صمیمیت، حریم و شأن خود را نیز حفظ میکرد و همین ویژگیها به او جایگاهی ماندگار در ذهن همراهانش بخشیده است.
چهرهای متمایز در تاریخ مدیریت رسانه ملی
در ادامه سید محسن مهاجرانی، معاون سیمای رسانه ملی در دوره ریاست شهید علی لاریجانی، در این نشست با مرور سالهای همکاری خود با وی، از لاریجانی بهعنوان مدیری یاد کرد که تصویری متفاوت از مدیریت رسانهای در کشور ارائه داد و گفت: در سالهایی که مسئولیت سازمان صداوسیما را بر عهده داشت، بیش از هر چیز به آینده رسانه، تربیت مدیر و گسترش افقهای فرهنگی فکر میکرد.
وی با اشاره به جلسات مستمر و طولانی خود با شهید لاریجانی برای طراحی و ترسیم مسیر رسانه ملی افزود: پیش از آغاز مسئولیت رسمی، طی چند ماه و بهصورت منظم، جلسات فشردهای برای بررسی ایدهها، ساختارها و آینده رسانه برگزار میشد؛ جلساتی که نشان میداد او پیش از تصمیمگیری، برای فهم دقیق موضوعات و شنیدن دیدگاههای مختلف زمان میگذاشت.
مهاجرانی ادامه داد: آنچه در همکاری با دکتر لاریجانی بیش از هر چیز برجسته بود، جدیت و پیگیری خستگیناپذیر او در کار بود؛ برخلاف تصور رایج از مدیریتهای اداری، شهید لاریجانی عملاً بخش عمدهای از وقت خود را صرف پیگیری پروژهها، گفتوگو با مدیران و دنبالکردن روند اجرا میکرد و حتی روزهای تعطیل و ساعتهای پایانی شب نیز از پیگیری امور فاصله نمیگرفت.
وی با اشاره به دوره تحول در رسانه ملی اظهار کرد: در آن سالها سازمان صداوسیما هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی توسعهای کمسابقه را تجربه کرد؛ توسعهای که حاصل نگاه راهبردی، اعتماد به مدیران و حمایت از ایدههای تازه از سوی شهید لاریجانی بود.
مهاجرانی تأکید کرد: دکتر لاریجانی به مدیران اختیار عمل میداد و در عین حال با دقت روند اجرا را دنبال میکرد؛ رویکردی که به شکوفایی ظرفیتهای سازمان منجر شد.
معاون اسبق سیمای ملی همچنین یکی از ویژگیهای برجسته شهید لاریجانی را توانایی او در کشف و پرورش نیروهای کاردان دانست و گفت: او به مدیران صرفاً به چشم مجری نگاه نمیکرد، بلکه تلاش میکرد آنان را به سطحی از استقلال، خلاقیت و مسئولیتپذیری برساند که بتوانند خود منشأ تحول شوند.
به گفته مهاجرانی، فضای اعتماد و میدان عملی که در آن دوره شکل گرفت، زمینه رشد بسیاری از مدیران و برنامهسازان را فراهم کرد.
وی در پایان با اشاره به تجربه سالهای همکاری با شهید لاریجانی تأکید کرد: آنچه از شهید در ذهن همکارانش باقی مانده، شخصیتی است که میان اندیشه، فرهنگ، مدیریت و آیندهنگری پیوند برقرار کرده بود و همین ویژگیها، او را به چهرهای متمایز در تاریخ مدیریت رسانه ملی تبدیل کرد.
لاریجانی؛ شخصیتی مستقل و صاحبنظر
محمد داوودی، پیشکسوت سینما و از مدیران اسبق رسانه ملی نیز در این نشست با تأکید بر اینکه شهید دکتر علی لاریجانی بیش از وجه سیاسی، شخصیتی فرهنگی بود، گفت: بخش مهمی از نقش و اثرگذاری او در حوزه فرهنگ و رسانه کمتر روایت شده و در چنین نشستهایی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با مرور سالهای آغازین فعالیت دکتر لاریجانی در سازمان صداوسیما اظهار کرد: حضور این شهید در رسانه ملی، در شرایطی رقم خورد که فضای سازمان پیچیده و پرچالش بود و اداره فرهنگی آن نیازمند نگاهی فراتر از مدیریت روزمره بود.
به گفته داوودی، دکتر لاریجانی از همان دوره، شخصیتی مستقل، صاحبنظر و برخوردار از شجاعت در تصمیمگیری داشت و در حوزه فرهنگ، رویکردی مبتنی بر گفتوگو و اقناع را دنبال میکرد.
داوودی با اشاره به دوره مدیریت شهید لاریجانی در صداوسیما افزود: او از معدود مدیرانی بود که توانست نگاه فرهنگی را با توان اجرایی و مدیریتی پیوند بزند و به همین دلیل دوران مدیریتش در سازمان، دورهای متفاوت و اثرگذار بود؛ توسعه ساختار رسانه، میدان دادن به نیروهای فکری و بهرهگیری از دیدگاههای متنوع، از ویژگیهای آن دوره به شمار میرفت.
وی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از دستاوردهای رسانه ملی در آن سالها، در شرایط محدودیتهای مالی و فشارهای بیرونی شکل گرفت، اما نگاه راهبردی و توان اداره مجموعه موجب شد بسیاری از طرحها و رویدادهای بزرگ رسانهای با موفقیت به سرانجام برسند.
به گفته او، شهید لاریجانی در کنار مدیریت، درک عمیقی از فرهنگ و نقش رسانه در شکلدهی به فضای اجتماعی داشت.
در بخش دیگری از این نشست نیز حسام الدین سراج استاد آواز و پژوهش هنر، ناصر ایمانی روزنامه نگار و پرویز کرمی رئیس هیات مدیره صندوق پژوهش وفناوری صنایع خلاق نیز درباره ویژه گیهای شخصیتی ومدیریتی شهید لاریجانی نکاتی برای حاضران بیان کردند.