بازگشت مهرانه مهینترابی به تئاتر پس از ۲۳ سال
مهرانه مهینترابی پس از ۲۳ سال دوری از تئاتر، با ایفای نقش در نمایش «برای فروش» به کارگردانی علی تصدیقی بار دیگر به صحنه بازمیگردد.
به گزارش ایلنا، مهرانه مهینترابی که آخرین بار در تابستان سال ۱۳۸۲ با نمایش «در مصر برف نمیبارد» به کارگردانی علی رفیعی روی صحنه تئاتر رفته بود، پس از ۲۳ سال در نمایش «برای فروش» به کارگردانی علی تصدیقی ایفای نقش میکند.
او که دانشآموخته بازیگری و کارگردانی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است، نخستین بار در سال ۱۳۵۶ با نمایش پرمخاطب «تله» به نویسندگی محسن یلفانی و کارگردانی دیانا روی صحنه رفت و پس از آن وارد سینما و تلویزیون شد. در آثار متعددی از جمله فیلمهای «دادستان»، «شور زندگی»، «برگ برنده»، «آتش بس ۲»، «دو» و… و سریالهای «آژانس دوستی»، «داستان یک شهر»، «نرگس»، «صاحبدلان»، «شمسالعماره»، «زمانه»، «بچههای نسبتا بد»، «در مسیر زایندهرود»، «آنام» و… بازی کرد و با نقشآفرینی در مجموعههای «همسران» و «خانه سبز» به اوج محبوبیت رسید.
نمایشنامه «برای فروش» را سهند خیرآبادی نوشته، مجری طرح میثم میرزایی و مشاور رسانهای آن مریم قربانینیا است.
نمایش «برای فروش» اوایل تیرماه در بلکباکس باغ کتاب روی صحنه میرود و علاقهمندان میتوانند بلیت این نمایش را از سایت تیوال تهیه کنند.
سایر بازیگران و عوامل این نمایش بهزودی معرفی میشوند.