«کوری» سریال جدید نمایش خانگی/ رونمایی از پوستر
پوستر رسمی سریال «کوری» که از جمعه این هفته پخش خود را از فیلم نت شروع می کند، منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، سریال «کوری» به کارگردانی سجاد پهلوانزاده، تهیهکنندگی کاظم دانشی و نویسندگی امیر ابیلی از جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ هر هفته ۱۲ ظهر در پلتفرم فیلم نت منتشر میشود.
مریلا زارعی، امیر جعفری، سارا بهرامی، امیر نوروزی و محسن قصابیان، با هنرمندی: عباس جمشیدی، شهرام قائدی، و پرویز فلاحی پور، با معرفی: سحر لطفی، وحید منتظری، حدیث میر امینی، مجید نوروزی، ستایش دهقان، پویا نوروزی، غزاله اکرمی، جلال محبی و محمد اشکانفر و با حضور: سید علی صالحی، عرفان ناصری، یسنا میرطهماسب، مریم کاویانی بازیگران این اثر هستند.
فهرست عوامل سریال «کوری» بدین شرح است: مدیر فیلمبرداری: سعید براتی، تدوین: خشایار موحدیان، الاهه ایزدی، موسیقی: حسام ناصری، مجری طرح و مدیرتولید: مینا سنگسفیدی، طراح صحنه: امیر زاغری، طراح گریم: محمود دهقانی، مدیر صدابرداری: مهدی ابراهیمزاده، صداگذاری و ترکیب صدا: مهرشاد ملکوتی، محمد مهدی جواهری زاده، طراح لباس: زهرا صمدی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه ریزی: راما هاشمی، بازیگردان: علی صلاحی، مدیران تدارکات: امیر جعفری، اکبر مهری، طراح جلوههای ویژه بصری: امین پهلوانزاده، طراح جلوههای ویژه میدانی: آرش آقابیک، طراح بدلکاری: امیرحسین خنجری، منشی صحنه: گل کوشان، عکس: مجید طالبی، اصلاح رنگ و نور: فائزه نظیری، فیلم پشت صحنه: رضا رشیدیفر، طراح پوستر: شانامینی، طراح لوگو: احسان حسینی.