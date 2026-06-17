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در سی‌وسومین دوره آیین سنتی تعزیه‌خوانی؛

خاوران، میزبان سه دهه روایت عاشورا

خاوران، میزبان سه دهه روایت عاشورا
کد خبر : 1800529
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و ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، فرهنگسرای خاوران همزمان با فرا رسیدن ماه محرم سی‌وسومین دوره آیین سنتی تعزیه‌خوانی خود را برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا، همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، فرهنگسرای خاوران سی‌وسومین دوره آیین سنتی و باسابقه تعزیه‌خوانی خود را برگزار می‌کند. 

 این مراسم که اکنون به یکی از باقدمت‌ترین و شاخص‌ترین رویدادهای آیینی شهر تهران تبدیل شده است، پس از سه دهه برگزاری مستمر، امسال نیز با حضور اساتید برجسته هنر شبیه‌خوانی میزبان عاشقان اهل‌بیت (ع) خواهد بود. 

این آیین سنتی به سرپرستی  اکبر اکبری تا ۴ تیرماه ۱۴۰۵، مصادف با دهه نخست ماه محرم‌الحرام، هر روز از ساعت ۱۷ در سالن «سوم خرداد» فرهنگسرای خاوران برگزار می‌شود. 

علاقمندان برای حضور در این مراسم و بهره‌مندی از فضای معنوی آن می‌توانند به نشانی میدان خراسان، خیابان خاوران، فرهنگسرای خاوران مراجعه کنند.

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