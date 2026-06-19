رویدادهای چهارم محرم

به گزارش ایلنا، چهارم محرم سال ۶۱ هجری قمری، روزی است که در آن فشار بر امام حسین (ع) و یارانش افزایش یافت. در این روز، حلقه محاصره تنگ‌تر شد و نیروهای دشمن بیشتری به کربلا رسیدند. این روز، ادامه‌دهنده روندی بود که از روز سوم با آغاز محاصره شروع شده بود.

«لهوف، سید بن طاووس، بخش ۱، صفحه ۹۵»

وقایع مهم روز چهارم محرم

ورود نیروهای کمکی دشمن: گروه‌های بیشتری از نیروهای کوفه به کربلا رسیدند

تشدید محاصره: حلقه محاصره اطراف خیمه‌های امام تنگ‌تر شد

کنترل شدیدتر رفت‌وآمد: دشمن نظارت بیشتری بر ورود و خروج اعمال می‌کرد

پیام‌های تهدیدآمیز: پیام‌هایی از سوی عبیدالله بن زیاد برای تسلیم شدن امام ارسال شد

استمرار عبادت امام: امام و یارانش به عبادت و مناجات با خدا ادامه دادند

«بحارالانوار، جلد ۲، بخش ۱، صفحه ۱۱۸»

ورود نیروهای بیشتر دشمن

در روز چهارم محرم، گروه‌های بیشتری از نیروهای نظامی کوفه به فرماندهی عبیدالله بن زیاد به کربلا رسیدند. این نیروها به تدریج بر تعداد محاصره‌کنندگان افزودند و وضعیت را برای امام و یارانش سخت‌تر کردند.

بر اساس برخی روایات، در این روز فرماندهان جدیدی از جمله شمر بن ذی‌الجوشن و دیگران به اردوگاه دشمن پیوستند.

«تاریخ تحلیلی اسلام، جلد ۳، بخش ۱، صفحه ۱۶۲»

فشار روانی بر کاروان امام

در روز چهارم، فشار روانی بر کاروان امام حسین (ع) افزایش یافت:

تهدید به جنگ: دشمن به امام هشدار داد که اگر تسلیم نشوند، جنگ آغاز خواهد شد.

محدودیت حرکت: امکان حرکت از اردوگاه تقریباً غیرممکن شد.

نگرانی اهل بیت: زنان و کودکان کاروان تحت فشار روانی شدیدی قرار گرفتند.

با این حال، امام حسین (ع) با آرامش و توکل بر خدا، به یارانش قوت قلب می‌دادند.

«مقتل الحسین، خوارزمی، جلد ۱، بخش ۱، صفحه ۹۵»

عبادت و مناجات امام

در میان این همه فشار و تهدید، امام حسین (ع) و یارانش به عبادت خدا ادامه دادند. نقل شده است که امام در شب‌های محرم، به نماز و مناجات با خدا مشغول بودند و از خداوند یاری می‌طلبیدند.

این رفتار نشان می‌دهد که امام (ع) در سخت‌ترین شرایط، ارتباط خود را با خدا قطع نکردند و به قدرت الهی توکل داشتند.

«نهضت حسین (ع)، جلد ۴، بخش ۱، صفحه ۱۸۵»

پیام‌های روز چهارم محرم

تشدید آزمایش: روز چهارم، روز سخت‌تر شدن آزمایش الهی بود.

افزایش فشار: دشمن روزبه‌روز فشار بیشتری بر امام وارد می‌کرد.

صبر و استقامت: امام و یارانش با صبر در برابر فشارها ایستادگی کردند.

توکل بر خدا: در سخت‌ترین شرایط، به خدا پناه بردند.

آمادگی برای شهادت: امام و یارانش خود را برای شهادت آماده می‌کردند.

«تفسیر المیزان (ترجمه)، جلد ۵، بخش ۱، صفحه ۲۱۰»

زیارت روز چهارم محرم

در این روز، زیارت امام حسین (ع) و خواندن زیارت عاشورا سفارش شده است. همچنین خواندن این دعا مستحب است:

«اللَّهُمَّ أَعِذْنِی مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَاکْفِنِی هَوْلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَیَوْمِ الْقُیُومِ»

(خدایا، مرا از شیطان رانده شده پناه ده و از هراس روز قیامت و روز قیام کفایتم کن.)

«مصباح المتهجد، جلد ۱، بخش ۱، صفحه ۷۲»

نکته تأمل‌برانگیز

روز چهارم محرم، روزی بود که فشار بر امام حسین (ع) روزبه‌روز بیشتر می‌شد. اما امام و یارانش نلرزیدند و تسلیم نشدند. این درس بزرگی برای ماست که: در برابر فشارها و تهدیدها نباید ایمان خود را از دست داد. عبادت و مناجات با خدا، در سخت‌ترین شرایط نیز باید ادامه یابد. صبر و استقامت، کلید پیروزی در راه حق است

در چهارمین روز از محرم رویدادهای مختلفی در عاشورا و دیگر سال‌ها رخ داده است.

• ۲۳ق. اول خلافت عثمان بن عفّان

• ۶۱ق. فتوای قاضی شُرَیح علیه امام حسین

• ۶۱ق. سخنرانی ابن‌زیاد علیه امام حسین

• درگذشت نمرود

• ۶۱ق. شهادت قَیس بن مَسْهِر

• ۴۸۵ق. درگذشت ابن‌ناقیا بغدادی

• ۱۲۶۴ق. درگذشت ابن‌ادریس مراکشی

• ۱۴۲۹ق. درگذشت احمد مجتهدی تهرانی

• ۱۴۲۹ق. درگذشت سید جعفر شهیدی

• ۲۵۲ق. محافظت سعید بن رجاء حضاری از مستعین عباسی

• ۲۵۲ق. گفتگوی محمد بن موسی بن شاکر با مستعین عباسی

• ۲۵۲ق. حضور سعید بن حمید بن سعید نزد مستعین عباسی

• ۲۵۲ق. اعتراض مستعین عباسی به محمد بن عبدالله طاهری

• ۲۵۲ق. خلع مستعین عباسی از خلافت

• ۲۵۲ق. گرفتن ردای خلافت از مستعین عباسی

• ۲۵۲ق. بیعت مستعین عباسی با معتزّ عباسی

• ۲۵۲ق. شاهد شدن بزرگان بغداد بر بیعت مستعین عباسی

• ۲۵۲ق. بیعت گرفتن از سپاهیان برای معتزّ عباسی در بغداد

• ۲۵۲ق. خطبه خواندن به نام معتزّ عباسی در بغداد

• ۲۵۲ق. منع مستعین عباسی از رفتن به مکه

• ۲۵۲ق. اقامت مستعین عباسی در مخرِّم

• ۲۵۲ق. تصمیم مستعین عباسی برای رفتن به بصره

• ۲۵۵ق. ورود فرستادگان موسی بن بغا به سامرّاء

• ۲۸۴ق. بردن سر رافع بن هرثمه نزد معتضد عباسی

• ۱۲۷۷ق. آزادی حاجی زال‌بیک از حبس

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