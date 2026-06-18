رویدادهای سوم محرم

به گزارش ایلنا، سوم محرم سال ۶۱ هجری قمری، روزی است که در آن حصار امام حسین (ع) و یارانش توسط نیروهای دشمن آغاز شد. این روز، نقطه عطفی در وقایع کربلا بود؛ روزی که دشمن تصمیم گرفت راه را بر امام و کاروانش ببندد و آن‌ها را در سرزمین کربلا محاصره کند.

«لهوف، سید بن طاووس، بخش ۱، صفحه ۸۹»

وقایع مهم روز سوم محرم

ورود حر بن یزید ریاحی: حر با هزار سوار به کربلا رسید و اطراف امام را محاصره کرد

آغاز محاصره نظامی: نیروهای دشمن اطراف خیمه‌های امام را احاطه کردند

قطع ارتباط با بیرون: راه‌های ورود و خروج به اردوگاه امام بسته شد

افزایش تدریجی نیروهای دشمن: کم‌کم نیروهای بیشتری از کوفه به کربلا آمدند

خطبه امام حسین (ع): امام برای یارانش سخنرانی کردند و هدف قیام را بیان نمودند

«بحارالانوار، جلد ۲، بخش ۱، صفحه ۱۱۲»

ورود حر بن یزید ریاحی

در روز سوم محرم، حر بن یزید ریاحی با هزار سوار از نیروهای کوفه به کربلا رسید. او مأموریت داشت که امام حسین (ع) و یارانش را در این سرزمین محاصره کند و اجازه ندهد به هیچ کجا حرکت کنند.

وقتی حر وارد شد، به امام (ع) گفت: «من از طرف عبیدالله بن زیاد مأمور شده‌ام که شما را در این سرزمین نگه دارم و اجازه ندهم به کوفه بروید.»

«تاریخ تحلیلی اسلام، جلد ۳، بخش ۱، صفحه ۱۵۶»

واکنش امام حسین (ع)

امام حسین (ع) در پاسخ به حر فرمودند:

«دَعْنَا فَنَنْزِلْ فِی هَذِهِ الْأَرْضِ» (ما را رها کن تا در این سرزمین فرود آییم.)

سپس امام (ع) به یارانش دستور دادند که خیمه‌ها را برپا کنند و در این سرزمین مستقر شوند. امام می‌دانستند که این همان سرزمینی است که قرار است در آن به شهادت برسند.

«مقتل الحسین، خوارزمی، جلد ۱، بخش ۱، صفحه ۸۹»

خطبه امام در روز سوم

امام حسین (ع) در روز سوم محرم، برای یارانش خطبه‌ای ایراد کردند و فرمودند:

«ای مردم، پیامبر خدا (ص) فرمود: هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال می‌شمارد و پیمان خدا را می‌شکند و با بندگان خدا دشمنی می‌کند، و او را یاری نکند، حق خدا است که او را در جایی که آرزو دارد، ناکام گرداند.»

این خطبه نشان می‌دهد که هدف امام (ع)، قیام در برابر ظلم و احیای دین خدا بود.

«نهضت حسین (ع)، جلد ۴، بخش ۱، صفحه ۱۷۸»

پیام‌های روز سوم محرم

آغاز محاصره: روز سوم، شروع محاصره نظامی امام و یارانش بود.

تنگ‌تر شدن حلقه محاصره: دشمن کم‌کم راه‌ها را بر امام بست.

وفاداری یاران: یاران امام با وجود محاصره، در کنار ایشان ماندند.

بیان هدف قیام: امام در خطبه‌اش، هدف قیام را احیای دین اعلام کرد.

صبر و استقامت: امام و یارانش با صبر در برابر محاصره ایستادگی کردند.

«تفسیر المیزان (ترجمه)، جلد ۵، بخش ۱، صفحه ۲۰۳»

زیارت روز سوم محرم

در این روز، زیارت امام حسین (ع) و خواندن زیارت عاشورا سفارش شده است. همچنین خواندن این دعا مستحب است:

«اللَّهُمَّ انْصُرْنِی عَلَی مَنْ ظَلَمَنِی وَ أَرِنِی فِیهِ ثَأْرِی وَ نَکَالِی وَ أَعِذْنِی مِنْ شَرِّ مَا أَخَافُ»

(خدایا، مرا بر کسی که به من ستم کرده یاری ده و انتقام و کیفر او را به من نشان ده و از شر آنچه می‌ترسم پناه ده.)

«مصباح المتهجد، جلد ۱، بخش ۱، صفحه ۶۷»

در سومین روز از محرم رویدادهای مختلفی در عاشورا و دیگر سال‌ها رخ داده است.

• نجات حضرت یوسف از چاه

• آزاد شدن حضرت یوسف از زندان

• ۷ق. دعوت جهانی اسلام توسط پیامبر اکرم

• ۶۰ق. نامه امام حسین برای اهل کوفه

• ۶۱ق. ورود سپاه عمر بن سعد به سرزمین کربلا

• ۶۱ق. پیوستن عبدالله بن عزره غفاری به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن حبیب بن مظاهر به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن مسلم بن عوسجه به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن عبدالرحمن بن عزره غفاری به امام حسین

• ۶۱ق. داوطلب شدن کثیر بن عبدالله شعبی برای دیدار با امام حسین

• ۶۱ق. ناسزاگویی کثیر بن عبدالله شعبی و ابوثمامه صائدی

• ۶۱ق. ممانعت ابوثمامه صائدی از حمل سلاح توسط کثیر بن عبدالله شعبی

• ۶۱ق. فرستادن قرّة بن قیس حنظلی نزد امام حسین

• ۶۱ق. سرزنش قرّة بن قیس حنظلی توسط حبیب بن مظاهر

• ۸۲۹ق. ولادت ابن‌خَلّوف

• ۱۴۲۳ق. درگذشت محمد مظفری قزوینی

• ۱۴۳۱ق. درگذشت حسین‌علی منتظری

• ۲۵۲ق. برکناری مستعین عباسی از خلافت

• ۲۵۲ق. حضور ابن‌سجاده در میان فرستادگان معتز عباسی

• ۲۶۹ق. خلعت پوشاندن به لؤلؤ غلام احمد بن طولون

• ۵۷۱ق. سخنرانی ابن‌جوزی در قصر خلیفه

• ۶۴۸ق. پیروزی مسلمانان بر فرنگیان

• ۱۲۷۳ق. هجوم افغان‌ها به سنگر ابوالفتح خان

• ۱۳۳۰ق. تعطیلی مجلس شورای ملی

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