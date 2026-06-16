درهای سینما به روی مردم ماکو گشوده شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سینماشهر، روز گذشته و با حضور حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل موسسه سینماشهر، علی‌رضا اسماعیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی، علی‌رضا نوروزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی، شهلا تاجفر فرماندار ماکو، عمر علیپور اقدم نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران شهری و استانی پس از سه دهه در شهرماکو سینما ماوی با ظرفیت ۱۹۰ صندلی افتتاح شد.

در این مراسم حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل موسسه سینماشهر در خصوص اهمیت ویژه شهرهای مرزی در حوزه تبادلات فرهنگی گفت: کشور ما با برخورداری از ۹ هزار کیلومتر مرز مشترک با ۱۵ کشور همسایه از جایگاه ویژه‌ای در منطقه برخوردار است لذا با توجه به گذرگاه‌های متعدد مرزی می‌توان گفت که ما امروز یکی از کم‌نظیرترین مراکز تبادلات فرهنگی را در اختیار داریم که به‌نوعی نقش بسیار مهم، مؤثر و فرا منطقه‌ای را در حوزه اعتلای فرهنگ ایرانی می‌توانند ایفا کنند از همین رو از ابتدای دولت چهاردهم در موسسه سینماشهر نسبت به توسعه زیرساخت‌ها در شهرهای مرزی و استراتژیک توجه ویژه‌ای صورت گرفت و امروز شاهد روشن شدن چراغ سینما در شهرهایی چون ابوموسی جزیره ایرانی در خلیج‌فارس، شهر مرزی بیله سوار دراستان اردبیل، شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان، شهرمرزی کنگان در استان بوشهر و بسیاری دیگر هستیم.

وی با اشاره به سیاست مردمی‌سازی و عدالت فرهنگی نیز افزود: از ابتدای دولت چهاردهم و با توجه به کلان برنامه مردمی‌سازی و عدالت فرهنگی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه سینماشهر ۵۵ پروژه زیرساختی سینما را موردحمایت قرار داده است که با گذشت نیمی از عمر دولت چهاردهم ۱۸ هزار صندلی در قالب ۱۱۴ سالن به سینماهای کشور اضافه‌شده است؛ که این تعداد سینما در ۲۲ استان و ۴۹ شهر کشور واقع شدند که از این تعداد ۴۱ سالن و ۱۳ هزار صندلی در ۱۷ استان و ۴۱ شهر فاقد سینما موردحمایت قرارگرفته است.

ایل‌بیگی با تأکید بر استمرار و پایداری سینماها پس از بهره‌برداری یادآور شد: ساخت و راه‌اندازی سالن‌های سینما امری بسیار دشوار، پرهزینه و سخت است اما دشوارتر و سخت‌تر از آن استمرار و پایداری این سالن‌ها است لذا از همه مسئولین محترم شهر که در این مراسم حضور دارند خواهشمندم که در روشن نگه‌داشتن این سینما مجدانه تلاش کنند و همان‌طور که برای افتتاح و راه‌اندازی این سالن مجهز اهتمام ویژه داشتند در فعال بودن و روشن نگه‌داشتن چراغ سینما در شهری که پس از سه دهه صاحب سینما شده است نیز توجه بسیار ویژه داشته باشند.

علی‌رضا اسماعیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی نیز با اشاره به سیاست‌های دولت در توسعه فضاهای فرهنگی اظهار کرد: شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت با مشارکت بخش خصوصی در اولویت توسعه زیرساخت‌های سینمایی قرار دارند و سرمایه‌گذاری صورت گرفته در ماکو که از ظرفیت‌های بخش گردشگری و هتل‌داری برای ورود به عرصه فرهنگ بهره گرفته، شایسته تقدیر است.

وی با بیان اینکه استقبال مردم از سینمای ماکو پیش از افتتاح رسمی نیز بسیار مطلوب بوده است، افزود: سینما نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی، امیدآفرینی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و وجود چنین ظرفیتی در منطقه‌ای مرزی همچون ماکو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در ادامه این نشست، شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو با بیان اینکه سینما یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه بوده است، گفت: امروز یکی از بهترین روزهای فرهنگی شهرستان ماکو رقم خورده و آرزوی چندین‌ساله مردم این منطقه پس از سه دهه محقق شده است. مردم ماکو شایسته برخورداری از بهترین امکانات فرهنگی هستند و انتظار داریم نگاه مسئولان فرهنگی کشور بیش‌ازپیش به این نقطه مهم و راهبردی کشور معطوف شود.

فرماندار ماکو با تأکید بر جایگاه ویژه مناطق مرزی در تبادلات فرهنگی اظهار داشت: مرز ایران و اروپا صرفاً محل انتقال کالا و تجارت نیست، بلکه بستری برای تبادل فرهنگ‌ها، تجربیات و اشتراکات تاریخی و اجتماعی ملت‌هاست و ما مرز را تهدید نمی‌دانیم بلکه آن را فرصتی ارزشمند برای توسعه فرهنگی و جذب گردشگر می‌دانیم.

وی همچنین خواستار برگزاری جشنواره‌ها، اکران‌های ویژه و برنامه‌های فرهنگی متنوع در مناطق مرزی شد و افزود: سینمای ماکو می‌تواند به مرکزی برای نشاط اجتماعی، امیدآفرینی و اجرای برنامه‌های فرهنگی مشترک با کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه تبدیل شود.

فرماندار ماکو بر استفاده آموزش و پرورش از ظرفیت سینما برای دانش‌آموزان نیز تأکید کرد و گفت: تجربه تماشای فیلم بر پرده بزرگ و در فضایی جمعی، فرصتی ارزشمند برای آموزش، فرهنگ‌سازی و ایجاد خاطرات ماندگار برای نسل آینده است.

لازم به توضیح است سینمای ماوی ماکو با ظرفیت ۱۹۰ صندلی فعالیت خود را با سه سانس روزانه آغاز کرده و با افزایش تعداد فیلم‌های اکران شده، امکان افزایش سانس‌های نمایش نیز فراهم خواهد شد.

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