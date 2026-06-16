سقوط قدرت خرید در بازار نشر/ کتاب از سبد خانوارها حذف شد/ کودکان، قربانیان خاموش تورم

به گزارش خبرنگار ایلنا، ریحانه جعفری، نویسنده و مترجم داستان‌های کودک و نوجوان به خبرنگار ایلنا گفت: وضعیت بازار ادبیات کودک و نوجوان بسیار بد است، میزان فروش کتاب‌های کودک و نوجوان کاهش یافته است. یکی از دلایل این امر نیز افزایش قیمت چشمگیر کتاب است.

او افزود: با پولی که مردم در گذشته ۱۰ کتاب خریداری می‌کردند، اکنون فقط یک کتاب را می‌توانند بخرند. از سویی دیگر هزینه‌های زندگی مردم افزایش یافته و کتاب در اولویت اول نیست. مردم به سختی هزینه‌های زندگی را تامین می‌کنند و بعد از جنگ شرایط اقتصادی خانوارها نامناسب شده است.

جعفری گفت: در شرایطی که بخشی از مواد غذایی از سبد خانوار حذف شده نمی‌توان توقع داشت که کتاب فروش بالایی داشته باشد. یکی از رمان‌های من در زمان چاپ ۳۸ هزارتومان قیمت داشته و اکنون ۳۸۰ هزارتومان شده است. رمان دیگر من به ۶۵۰ هزار تومان رسیده است.

او افزود: خرید کتاب حتی برای نویسندگان نیز دشوار شده است. چگونه می‌توانیم از والدین توقع داشته باشیم که نیازهای فرهنگی و کالاهای فرهنگی مانند کتاب همچنان خریداری شود. ازسویی دیگر جنگ و اتفاقات ناگواری که چندماه گذشته در کشور رخ داده، کودکان را دچار تروما کرده است. نگرانی و هراس والدین به کودکان نیز سرایت می‌کند حتی اگر حقیقت جنگ از آن‌ها پنهان شود.

این نویسنده تاکید کرد: اکنون کتاب داستان یکی از بهترین راهکارها برای بهبود شرایط روحی کودکان است. اما هزینه‌های بالا و اجاره بهایی که همواره در حال افزایش است، بسیاری از ضروریات زندگی برای بهبود شرایط روحی همچون کتاب، سفر و مطالعه از زندگی حذف شده است.

او افزود: شرایط بازار کتاب نگران کننده است. باید یک برنامه‌ریزی اساسی برای شرایط بحرانی بازار کتاب صورت بگیرد. به ویژه برای کودکان و نوجوانان که قرار است آینده کشور را بسازند. هر کتابی که چاپ مجدد می‌شود، قیمتش افزایش می‌یابد، برای چاپ کتاب‌های جدید نیز ناشران چندان تمایلی ندارند.

جعفری درباره میزان استقبال از کتاب‌های تالیفی و ترجمه بیان کرد: نویسندگان بسیار خوبی در داخل کشور داریم، از سویی دیگر کتاب‌های ترجمه شده نیز تبادل فرهنگی میان ایران و دیگر کشورها ایجاد می‌کنند و با مطالعه کتاب‌های ترجمه شده، کودکان با فرهنگ‌های دیگر کشورها نیز آشنا می‌شوند.

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