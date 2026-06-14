مرکز نوآوری خانه کتاب و ادبیات ایران فراخوان داد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل خانه کتاب و ادبیات ایران، فراخوان پذیرش شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان در مرکز نوآوری و کارآفرینی نشر و چاپ خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شد. این فراخوان با هدف حمایت از شرکت‌های نوآور، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای خلاق، به‌ویژه در حوزه نشر و چاپ، منتشر شده است.

بر اساس این فراخوان، خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم از تیم‌ها و شرکت‌های مستعد دعوت می‌کند تا برای استقرار و آغاز فعالیت حرفه‌ای خود در فضای تخصصی این مرکز اقدام کنند.

شرکت‌های پذیرفته‌شده می‌توانند از مجموعه امکانات و مزایا همچون ارائه فضای کاری، بهره‌مندی از زیرساخت‌های اداری، امکان استفاده از مزایای قانونی و معافیت‌های مالیاتی، استقرار در محیط تخصصی و نوآورانه و همچنین فرصت شبکه‌سازی و همکاری با فعالان حوزه فناوری و صنایع خلاق برخوردار شوند.

حوزه‌های مورد پذیرش در این فراخوان، فناوری‌های تخصصی چاپ و نشر، پلتفرم‌های فروش و توزیع چاپ و نشر، تولید محتواهای مرتبط با حوزه کتاب، چاپ و نشر و همچنین هوش مصنوعی، چاپ و نشر را شامل می‌شود.

متقاضیان برای بهره‌مندی از مزایای اعلام شده می‌توانند از دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ تا ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. لازم به ذکر است ظرفیت پذیرش محدود است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت راهنمایی و ثبت درخواست استقرار، با شماره تلفن ۶۶۴۹۶۹۶۷-۰۲۱ (مرکز نوآوری و کارآفرینی نشر و چاپ خانه کتاب و ادبیات ایران) تماس حاصل فرمایند. همچنین امکان برقراری ارتباط از طریق پیام‌رسان «بله» با شماره ۰۹۰۲۴۳۴۳۸۴۵ (پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی) فراهم است.

مرکز نوآوری و کارآفرینی نشر و چاپ خانه کتاب و ادبیات ایران نیز در نشانی خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و خیابان شهید برادران مظفر (صبای جنوبی)، پلاک ۱۰۸۰ واقع شده است.

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