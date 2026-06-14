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۷ مستند در «پاتوق مستند»

۷ مستند در «پاتوق مستند»
کد خبر : 1798763
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مستندهای کوتاه «یک طرح ساده»، «پشت چراغ قرمز»، «آرش در قلمرو ما»، «نفس سرد»، «برای کیان»، «تنها کنار هم» و «حالا منم از جنگ قصه دارم» چهارشنبه ۲۷ خردادماه در سالن حقیقت روی پرده می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه هفتگی «پاتوق مستند» ساعت ۱۶ چهارشنبه ۲۷ خردادماه مستندهای «یک طرح ساده» ساخته کتایون جهانگیری، «پشت چراغ قرمز» به کارگردانی مهدی باقری، «آرش در قلمرو ما» ساخته فرهاد ورهرام، «نفس سرد» به کارگردانی مژگان صیادی، «برای کیان» ساخته سارا طالبیان، «تنها کنار هم» به کارگردانی الهام آقالر ی و «حالا منم از جنگ قصه دارم» ساخته سعید فرجی به ترتیب روی پرده می‌روند. 

این مستندها از زوایای مختلف به موضوع جنگ دوازده روزه می‌پردازند، ورود به این جلسه و تماشای فیلم برای علاقه‌مندان رایگان است. 

«پاتوق مستند» دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۶ در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی (میدان شهید قندی، شماره ۱۵) برقرار است.

 

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