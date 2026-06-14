جزئیات کنسرت «برای ایران» در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، به مناسبت پاسداشت روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایرانیان، کنسرت موسیقی «برای ایران»، روز دوشنبه ۲۵ خرداد ساعت ۱۷ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

در این کنسرت، ارکستر «هفت نوا» به رهبری جواد ابراهیمی‌راد قطعاتی از موسیقی حماسی، ملی و میهنی را به یاد شهدای اقتدار روی صحنه خواهند برد.

کاوه کیارستمی و فخرالدین مومنه خوانندگان این ارکستر و سعید نیازی و مسعود افشاری کنسرت مایسترهای این اجرا هستند.

علاقه‌مندان برای حضور رایگان در این برنامه، می‌توانند در تاریخ یاد شده به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.

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