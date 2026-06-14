«مرز» به تدوین رسید
فیلم کوتاه «مرز» به کارگردانی مصطفی کشاورز، روی میز تدوین رفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «مرز» به کارگردانی مصطفی کشاورز، نویسندگی رضا مویدی، مصطفی کشاورز و تهیهکنندگی مصطفی کشاورز و انجمن سینمای جوانان ایران دفتر لاهیجان، پس از پایان فیلمبرداری در تالاب سوستان لاهیجان، روی میز تدوین رفت.
در خلاصه داستان «مرز» آمده است: «آرش، جوانی است که برای خروج غیرقانونی از کشور به منطقهای مرزی وارد میشود و تلاش میکند تا با یک قاچاقچی انسان ارتباط برقرار کند؛ ولی با چیزی روبرو میشود که انتظارش را ندارد.»
عرشیا زمانی، محمدرضا جعفری لفوت، علی بیداوسی، حسن بیدخام، مهناز ذوقی، علیرضا عفیفه، شادن عفیفه، علیرضا جهانطلب، آرمان حقانی و پیام رمضانی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
عوامل فیلم کوتاه «مرز» عبارتند از:
کارگردان: مصطفی کشاورز، نویسندگان: رضا مویدی، مصطفی کشاورز، تهیهکننده: مصطفی کشاورز و انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر لاهیجان، مشاور کارگردان: نواب محمودی، مدیر فیلمبرداری: آرمین یوسفزاد، تدوین: البرز پورصیاد، صدابردار: علیرضا دریادل، طراحی صحنه و لباس: مصطفی کشاورز، گریم: مهناز ذوقی، مدیر جلوههایویژه: شهریار میربزرگی، جلوههای ویژه میدانی: محمدعلی نقدی، دستیار کارگردان: رضا وکیلی، مدیر تولید: محمدرضا جعفری لفوت، گروه فیلمبرداری: محمدرضا حسینزاده، میلاد محالی، دستیار صدا: محمد مهدیپور نوشر، منشی صحنه: صاحبه خدمتگذار، دستیار تولید: مصطفی شاعری، حملونقل؛ هادی قسمتی، تدارکات: غلامحسن عطار حمیدی، پژمان امین، عکاس: مهیار وکیلی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.