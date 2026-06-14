پخش مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ با کیفیت بالا

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، رویداد مهم جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور تیم ملی محبوب کشورمان در حال برگزاری است و شبکه فراتر موفق شد با اتکال به خداوند متعال و تلاش‌های بی‌وقفه معاونت توسعه و فناوری رسانه ملی خود را برای پخش این دوره از مسابقات آماده کرده و این رویداد مهم را پوشش دهد.

از چند ماه قبل سازمان صداوسیما در تدارک پخش این رویداد بزرگ بود که توسط دشمن مورد هدف قرار گرفت. اما علی رغم ضربات شدیدی که دشمن جنایتکار به زیرساخت‌های شبکه فراتر وارد آورده بود، معاونت توسعه و فناوری رسانه توانست در کمترین زمان ممکن زیرساخت‌های این شبکه را حتی بهتر از قبل آماده بهره‌برداری کند.

با خریداری حق پخش مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ توسط صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه فراتر رسماً پخش ۴K این دوره از مسابقات را با استفاده از فناوری HDR برعهده گرفت و پلتفرم اینترنتی سپهر هم قرار است به صورت همزمان شبکه فراتر را در اینترنت پشتیبانی کند.

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