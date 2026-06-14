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آشنایی با شهید طهرانچی با تئاتر

آشنایی با شهید طهرانچی با تئاتر
کد خبر : 1798638
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«گداخت» نمایشی برای آشنایی با شهید طهرانچی است که به دور از کلیشه به موضوع ترور شهید پرداخته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، محمدرضا طهرانچی، فرزند شهید محمدمهدی طهرانچی که شب گذشته ۱۹ خردادماه مخاطب نمایش «گداخت» با اجرای علی بیگدلی بود، گفت: این اثر نمایشی از نظر من، خانواده و دوستانم پرداخت متفاوتی نسبت به شهید طهرانچی داشت. 

وی ادامه داد: این اثر با زبان هنر توانست به دور از کلیشه‌های رایج در سخنرانی‌ها و همایش‌ها پیامی را در خصوص شهدای دانشمند و اینکه چرا دشمن سراغ ترور دانشمندان و بمباران دانشگاه‌ها می‌رود به مخاطب انتقال دهد بنابراین اجرای تئاتر از این منظر نگاه درستی داشت و جادارد موضوع ترور با نکات و پرداخت به دیگر دانشمندان تکمیل و در جای جای کشور اجرا شود. 

فرزند شهید محمدمهدی طهرانچی اظهار کرد: به نظرم اگر از دیگر دانشمندان نیز در قالب نمایش یاد شود این آثار می‌توانند به شکل جامع‌تری به ترور علم و شهدای هسته‌ای بپردازند. 

وی با اشاره به طراحی و نوع اجرای «گداخت» تاکید کرد: به نظرم بخش‌های احساسی نمایش «گداخت» توانست روی کسانی که از قبل با پدرم شهید محمدمهدی طهرانچی آشنایی داشتند تاثیر بگذارد، اما عمده اثرگذاری این تئاتر روی کسانی بود که آشنایی کمتری با وی داشتند مثل همکاران من که دورادور با شهید آشنا بودند. این نمایش بابی برای آشنایی با شهید طهرانچی و ترویج پرداختن به موضوع شهدای دانشمند شد. 

این اثر نمایشی از تولیدات مرکز هنرهای نمایشی سوره است که به نویسندگی کارگردانی و بازی علی بیگدلی در اولین سالگرد شهادت طهرانچی اجرا شد. 

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