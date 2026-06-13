حواشی جام جهانی فوتبال با «جیمی جام» در نمایش خانگی
همزمان با آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، برنامه «جیمی جام» به میزبانی ابوطالب حسینی هر شب ساعت ۲۱ از فیلم نت پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، همزمان با آغاز رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از شامگاه پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ برنامه «جیمی جام» هر شب از فیلم نت پخش میشود.
این برنامه به مدت ۴۰ شب حواشی داغ فوتبال را با موضوع جام جهانی پوشش خواهد شد.
عوامل برنامه «جیمی جام» عبارتند از تهیه کننده: مسعود باقری، کارگردان و مجری: ابوطالب حسینی، سرپرست نویسندگان: مصطفی مصطفی زاده، طراح صحنه: محسن نصراللهی، مدیر صدابرداری: فرهاد امامی، سرپرست تدوین: احسان فانیان.