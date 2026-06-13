«جایزه ادبیات زنان» به چه کسانی رسید؟

به گزارش ایلنا، «ویرجینیا ایوانز» درحالی با نخستین رمان خود برنده امسال جایزه ادبیات زنان در بخش داستانی شد که «لیز دوست»، خبرنگار ارشد بین‌المللی بی‌بی‌سی، جایزه غیرداستانی را برای اولین اثر خود دریافت کرد.

«گاردین» نوشت، «خبرنگار» اثر «ایوانز» و «بهترین هتل کابل» اثر «دوست» شامگاه پنج‌شنبه در مراسمی در مرکز لندن به عنوان برندگان معرفی شدند و هر یک ۳۰,۰۰۰ پوند جایزه دریافت کردند.

جولیا گیلارد، نخست‌وزیر پیشین استرالیا و رئیس هیئت داوران بخش داستانی، «خبرنگار» را «رمانی قابل توجه، با ترکیبی مثال‌زدنی از اصالت، فضیلت و دسترس‌پذیری» توصیف کرد و افزود: این کتاب «قلب ما را تسخیر کرد و باید همه آن را بخوانند و لذت ببرند».

«خبرنگار» که از نامه‌هایی به دوستان، خانواده و نویسندگان تشکیل شده است، رابطه «سیبیل ون آنتورپ» ۷۳ ساله تندخو را با عزیزانش دنبال می‌کند.

«لیز دوست»، روزنامه‌نگار کانادایی نیز در کتاب خود در پس زمینه دهه‌ها جنگ و ناآرامی سیاسی، زندگی افرادی را روایت می‌کند که در هتلی حضور داشتند که خود هنگام گزارشگری از این کشور به عنوان خبرنگار خارجی در آن اقامت داشت.

فهرست نهایی بخش داستانی امسال همچنین شامل «چراغ قوه» از سوزان چوی، «سلطه» از «ادی ئی سیچنز»، «گام رحمت» از «مارسیا هاچینسون»، «ماهی‌گیر یخ‌زده» از «رزی کلی» و «قلب عاشق» از «لیلی کینگ» بود.

جایزه زنان برای غیرداستانی در سال ۲۰۲۳ در پی تحقیقی تاسیس شد که نشان می‌داد فقط ۳۵٫۵ درصد از برندگان هفت جایزه اصلی غیرداستانی بریتانیا در دهه گذشته نویسندگان زن بوده‌اند.

جایزه سال گذشته در بخش داستانی به یکی دیگر از نویسندگان رمان اولی، یعنی «یل ون در وودن»، برای «امانت» تعلق گرفت، در حالی که جایزه غیرداستانی به «ریچل کلارک» برای «داستان یک قلب» رسید.

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