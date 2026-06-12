خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونمایی از مجموعه شعر سعید امکانی؛ «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» + عکس

رونمایی از مجموعه شعر سعید امکانی؛ «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» + عکس
کد خبر : 1797934
لینک کوتاه کپی شد.

آیین رونمایی از مجموعه شعر «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» اثر سعید امکانی، شاعر و نقاش، با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، نقاشان و اهالی فرهنگ و هنر عصر امروز -جمعه ۲۲ خرداد ماه- در سالن کنفرانس یاس تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این برنامه به همت نشر دادنامه و با اجرای داود حیدری برگزار شد. احمد پوری، دکتر بهنام کامرانی، جاوید رمضانی، دکتر سام خانیانی و رضوان ابوترابی نیز به عنوان سخنرانان مراسم، درباره ابعاد ادبی و هنری این مجموعه شعر و جایگاه آن در شعر معاصر سخن گفتند.

رونمایی از مجموعه شعر سعید امکانی؛ «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» + عکس

رونمایی از مجموعه شعر سعید امکانی؛ «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» + عکس

سخنرانان با اشاره به ویژگی‌های محتوایی و زبانی اثر، بر اهمیت تعامل میان هنرهای تجسمی و ادبیات تأکید کردند.

رونمایی از مجموعه شعر سعید امکانی؛ «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» + عکس

رونمایی از مجموعه شعر سعید امکانی؛ «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» + عکسهمچنین فعالیت‌های هنری سعید امکانی در حوزه‌های مختلف و بازتاب این تجربه‌ها در آثار ادبی او، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

رونمایی از مجموعه شعر سعید امکانی؛ «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» + عکس

رونمایی از مجموعه شعر سعید امکانی؛ «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» + عکس

در بخش دیگری از برنامه، بابک قادری به اجرای موسیقی زنده پرداخت که با استقبال حاضران همراه شد.

رونمایی از مجموعه شعر سعید امکانی؛ «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» + عکس

رونمایی از مجموعه شعر سعید امکانی؛ «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» + عکس

رونمایی از مجموعه شعر سعید امکانی؛ «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» + عکس

مجموعه شعر «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» تازه‌ترین اثر سعید امکانی است که از سوی نشر دادنامه منتشر شده و در این آیین به‌طور رسمی رونمایی شد.

رونمایی از مجموعه شعر سعید امکانی؛ «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» + عکس

رونمایی از مجموعه شعر سعید امکانی؛ «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» + عکس

این مراسم با حضور علاقه‌مندان شعر و ادبیات، جمعی از نقاشان، هنرمندان تجسمی و فعالان فرهنگی به پایان رسید.

رونمایی از مجموعه شعر سعید امکانی؛ «بهار همین‌جا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» + عکس

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی