رونمایی از مجموعه شعر سعید امکانی؛ «بهار همینجا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» + عکس
آیین رونمایی از مجموعه شعر «بهار همینجا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» اثر سعید امکانی، شاعر و نقاش، با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، نقاشان و اهالی فرهنگ و هنر عصر امروز -جمعه ۲۲ خرداد ماه- در سالن کنفرانس یاس تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این برنامه به همت نشر دادنامه و با اجرای داود حیدری برگزار شد. احمد پوری، دکتر بهنام کامرانی، جاوید رمضانی، دکتر سام خانیانی و رضوان ابوترابی نیز به عنوان سخنرانان مراسم، درباره ابعاد ادبی و هنری این مجموعه شعر و جایگاه آن در شعر معاصر سخن گفتند.
سخنرانان با اشاره به ویژگیهای محتوایی و زبانی اثر، بر اهمیت تعامل میان هنرهای تجسمی و ادبیات تأکید کردند.
همچنین فعالیتهای هنری سعید امکانی در حوزههای مختلف و بازتاب این تجربهها در آثار ادبی او، از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
در بخش دیگری از برنامه، بابک قادری به اجرای موسیقی زنده پرداخت که با استقبال حاضران همراه شد.
مجموعه شعر «بهار همینجا پشت چراغ قرمز سبز خواهد شد» تازهترین اثر سعید امکانی است که از سوی نشر دادنامه منتشر شده و در این آیین بهطور رسمی رونمایی شد.
این مراسم با حضور علاقهمندان شعر و ادبیات، جمعی از نقاشان، هنرمندان تجسمی و فعالان فرهنگی به پایان رسید.