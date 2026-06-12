به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری در حاشیه یکصدوبیست‌وهشتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری با ایندیلنی دانیل، وزیر گردشگری نامیبیا، دیدار و گفت‌وگو کرد.

نامیبیا؛ مقصدی جذاب در قاره آفریقا

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری نامیبیا، این کشور را یکی از مقاصد جذاب و ارزشمند گردشگری در قاره آفریقا توصیف کرد و گفت: نامیبیا از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی قابل‌توجهی برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه همکاری‌های گردشگری میان دو کشور ایفا کند.

وی ضمن دعوت رسمی از وزیر گردشگری نامیبیا برای سفر به ایران، ابراز امیدواری کرد این سفر زمینه‌ساز گسترش روابط دوجانبه و آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های گردشگری دو کشور باشد.

ضرورت معرفی متقابل ظرفیت‌های گردشگری ایران و نامیبیا

صالحی‌امیری با تاکید بر ناشناخته بودن ظرفیت‌های گردشگری نامیبیا در ایران اظهار کرد: قاره آفریقا یکی از مناطق جذاب گردشگری جهان است، اما نامیبیا هنوز برای بخش قابل‌توجهی از جامعه گردشگری ایران ناشناخته مانده است.

وی افزود: ضروری است با برنامه‌ریزی مشترک، زمینه معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های گردشگری نامیبیا برای مردم ایران و همچنین معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران برای شهروندان نامیبیا فراهم شود.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین توسعه همکاری میان آژانس‌های مسافرتی و فعالان بخش‌خصوصی دو کشور را از الزامات افزایش تبادل گردشگر دانست و بر طراحی سازوکارهای مشترک در این حوزه تاکید کرد.

پیشنهاد تدوین یادداشت تفاهم همکاری گردشگری

صالحی‌امیری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور، پیشنهاد تدوین و امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های گردشگری میان ایران و نامیبیا را مطرح کرد و آن را گامی مهم در جهت نهادینه‌سازی روابط و تعریف پروژه‌های مشترک دانست.

وی تصریح کرد: ایجاد چارچوب‌های رسمی همکاری می‌تواند مسیر توسعه مناسبات گردشگری، تبادل تجربیات و افزایش تعاملات حرفه‌ای میان دو کشور را هموار کند.

وزیر گردشگری نامیبیا: باید گردشگران بیشتری از ایران جذب کنیم

ایندیلنی دانیل، وزیر گردشگری نامیبیا نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت توسعه روابط گردشگری میان دو کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به محدود بودن شمار گردشگران ایرانی در نامیبیا گفت: واقعیت این است که هنوز تعداد زیادی از گردشگران ایرانی را در کشور خود نمی‌بینیم و باید با همکاری مشترک برای افزایش این آمار برنامه‌ریزی کنیم.

وزیر گردشگری نامیبیا با تشریح ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشورش افزود: نامیبیا از تنوع قومی، فرهنگی و طبیعی کم‌نظیری برخوردار است و آمادگی کامل دارد همکاری‌های خود را با جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری گسترش دهد.

علاقه‌مندی نامیبیا به بهره‌گیری از تجربه ایران در گردشگری کویر

دانیل همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مناطق بیابانی و کویری نامیبیا، خواستار بهره‌گیری از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه گردشگری کویرمحور شد.

وی در این دیدار پرسش‌هایی درباره سیاست‌ها، تجربیات و برنامه‌های ایران در حوزه مدیریت و توسعه گردشگری بیابانی مطرح کرد و خواستار گسترش تبادل دانش و تجربیات میان دو کشور در این حوزه شد.

دو طرف در پایان این دیدار بر تداوم رایزنی‌ها، تقویت همکاری‌های فنی و اجرایی و توسعه تعاملات گردشگری میان ایران و نامیبیا تاکید کردند.

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