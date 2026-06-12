اهدای نشان «شهدای میناب» در اجلاس جهانی گردشگری/ روایت مظلومیت کودکان از تریبون اسپانیا
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در جریان یکصدوبیستوهشتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism) در اسپانیا، با نصب نشان ویژه شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب بر کُت خود، یاد و نام دانشآموزان قربانی حمله موشکی آمریکا به این مدرسه را به صحنهای جهانی برد و از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی و گردشگری برای بازتاب یکی از تلخترین فجایع انسانی علیه کودکان بهره گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، در حاشیه و متن رسمی یکصدوبیستوهشتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری در اسپانیا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با استفاده از نماد ویژه شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب، بار دیگر توجه افکار عمومی و مقامات حاضر در این رویداد بینالمللی را به فاجعه انسانی رخداده علیه کودکان ایرانی جلب کرد.
این نشان که بر روی کُت وزیر نصب شده بود، با عدد «۱۶۸»، تصویر کولهپشتی دانشآموزی و هشتگ «Minab#» طراحی شده و یادآور دانشآموزان و کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب است؛ کودکانی که در نخستین روز حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در حمله مستقیم موشکی به این مرکز آموزشی جان شیرین خود را از دست دادند.
صالحیامیری که در ماههای گذشته و در جریان جنگ تحمیلی و همچنین دوره توقف آتش، بهصورت مستمر در سخنرانیها، دیدارهای رسمی و مواضع بینالمللی خود به این حادثه پرداخته است، این بار نیز از تریبون یکی از مهمترین نهادهای تخصصی وابسته به نظام بینالملل برای یادآوری ابعاد انسانی این رخداد استفاده کرد.
حضور وزیر میراثفرهنگی ایران با این نماد در مراسم رسمی شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری، تلاشی هدفمند در چارچوب دیپلماسی فرهنگی و انسانی جمهوری اسلامی ایران برای زنده نگه داشتن یاد کودکان قربانی جنایات آمریکا و مطالبه پاسخگویی نسبت به حملات علیه کودکان و مراکز آموزشی به شمار میرود.
این اقدام در شرایطی صورت گرفت که نشست اسپانیا با حضور دهها وزیر، مقام عالیرتبه و نمایندگان کشورهای مختلف جهان برگزار شد و به همین دلیل، نمایش نماد شهدای میناب در چنین سطحی از تعاملات بینالمللی، فرصتی مهم برای انعکاس روایت ایران از پیامدهای انسانی جنگ و جلب توجه جامعه جهانی به ضرورت محکومیت حملات علیه کودکان و اماکن آموزشی محسوب میشود.
پس از سخنرانی وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و اشاره او به نشان شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، شماری از اعضای هیئتهای حاضر با مراجعه به هیئت ایرانی، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، خواستار دریافت این نشان شدند. همچنین تاکید صالحیامیری بر فاجعه انسانی میناب و روایت مظلومیت کودکان شهید این مدرسه، با استقبال و توجه ویژه برخی هیئتهای شرکتکننده مواجه شد.
این موضوع در دیدارهای دوجانبه و گفتوگوهای جداگانه وزیر با مقامات و مسئولان کشورهای مختلف نیز مورد اشاره قرار گرفت و در جریان این رایزنیها، وی بار دیگر ابعاد انسانی حادثه را تشریح کرد.