«نگاهی نو به شاهنامه» روی آنتن شبکه تهران
برنامه تلویزیونی «نگاهی نو به شاهنامه» که این روزها از شبکه تهران روی آنتن رفته، به بررسی برخی ابعاد کمتر بیان شده پیرامون شخصیتها و داستانهای شاهنامه فردوسی میپردازد.
به گزارش ایلنا، برنامه تلویزیونی «نگاهی نو به شاهنامه» با اجرای محمد رسولی، پژوهشگر شاهنامه و حقوقدان، این روزها از شبکه تهران روی آنتن رفته و با نگاهی تازه به بررسی برخی ابعاد کمتر بیان شده پیرامون شخصیتها و داستانهای شاهنامه فردوسی میپردازد.
این مجموعه در قالب درس گفتار پژوهشی، ظرفیتهای تاریخی، حقوقی، اجتماعی و علمی شاهنامه را مورد واکاوی قرار میدهد. محمد رسولی که بیش از دو دهه در حوزه شاهنامهپژوهی فعالیت داشته و در زمینههای حقوق و تاریخ نیز پژوهش کرده است، در این برنامه دیدگاهها و یافتههای خود را درباره موضوعات مختلف مطرح میکند.
از جمله محورهای مطرحشده در قسمتهای مختلف این مجموعه میتوان به موضوعاتی چون قانون اساسی در شاهنامه، حقوق سالمندان در شاهنامه، حقوق شهروندی در شاهنامه، پزشکی در شاهنامه، فرازمینیها در شاهنامه، خداپرستی و توحید در شاهنامه، سوگواری در شاهنامه، معماری در شاهنامه، هدف اصلی سهراب از آمدن به ایران، ضحاک در شاهنامه و نخستین انقلاب سیاسی تاریخ بشر و انقلاب فرهنگی در پنج هزار سال پیش در شاهنامه اشاره کرد.
برنامه نگاهی نو به شاهنامه، با همکاری واحد تأمین برنامه شبکه تهران و به تهیهکنندگی امیرحسین محمودیفرد و کارگردانی علی شجاعی تولید شده است.
فصل نخست این مجموعه در ۲۰ قسمت تولید شده و هر روز حدود ساعت ۱۸:۲۰ از (شبکه پنج سیما) شبکه تهران پخش میشود. قسمتهای ابتدایی این برنامه نیز مورد توجه مخاطبان قرار گرفته و برخی مباحث مطرحشده در آن، پرسشها و دیدگاههای مختلفی را در میان علاقهمندان شاهنامه برانگیخته است.
این برنامه میکوشد زمینهای برای بازخوانی شاهنامه فردوسی از منظرهای گوناگون فراهم کند.