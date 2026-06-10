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ادامه «پاتوق مستند» با نمایش ۸ فیلم کوتاه

ادامه «پاتوق مستند» با نمایش ۸ فیلم کوتاه
کد خبر : 1796944
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مستندهای «کوه راستین»، «نه به کودک کشی»، «خانه پدری»، «آن سوی درختان»، «نجوای چیزها»، «زخم و آینه»، «سرخ‌پوش» و «آلبوم‌های بی‌صدا» دوشنبه ۲۵ خردادماه در سالن حقیقت نمایش داده می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه هفتگی «پاتوق مستند» ساعت ۱۶ دوشنبه ۲۵ خردادماه مستندهای «کوه راستین» (حدیث جان بزرگی)، «نه به کودک کشی» (محمد جعفری)، «خانه پدری» (مرتضی جذاب)، «آن سوی درختان» (محسن سخا)، «نجوای چیزها» (علی همراز)، «زخم و آینه» (مهدی اسدی)، «سرخ‌پوش» (بابک بهداد) و «آلبوم‌های بی‌صدا» در سالن حقیقت نمایش داده می‌شوند.

این مستندهای کوتاه موضوع جنگ دوازده روزه را از چند منظر متفاوت به تصویر کشیده‌اند. حضور در «پاتوق مستند» آزاد و رایگان است. دوستداران سینمای مستند برای تماشای این آثار به میدان شهید قندی، شماره ۱۵، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی مراجعه کنند.

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