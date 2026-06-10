«ماهی کوچولو» آماده نمایش و پخش جهانی شد

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «ماهی کوچولو» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی گشین محمدیان، پس از پایان فیلم‌برداری در تهران و طی مراحل فنی، آماده نمایش، پخش و حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شد.

گشین محمدیان، دانش‌آموخته دوره‌های فیلم‌سازی و عکاسی انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر سنندج است. در کارنامه هنری محمدیان، پیش از ساخت این فیلم، مدیر برنامه‌ریزی، دستیاری کارگردان، منشی صحنه و مدیر صحنه آثار کوتاه، «اهلی»، «خلیل»، «نام و نام خانوادگی» و «پایان این جهان»، «خانه‌ای نزدیک به خورشید» و... دیده می‌شود.

در خلاصه داستان «ماهی کوچولو» آمده است: «زنی در مواجهه با خاطراتی که رهایش نمی‌کنند، میان گذشته و اکنون سرگردان است.»

در این فیلم کوتاه که به زبان کُردی (کوردی)، ساخته شده، کژوان محمدی، لیلا عزیزپور، آریو کدخدایی، ایفای نقش کرده‌اند و پخش بین‌الملل اثر، بر عهده «هناسه فیلم» است.

عوامل فیلم کوتاه «ماهی کوچولو» عبارتند از:

نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: گشین محمدیان، مشاور کارگردان: حسام حسینی، مدیر فیلم‌برداری: علی حسین‌زاده، تدوین: پگاه احمدی، طراح صحنه: حسام حسینی، صدابردار: ایرج نوروزی، صداگذار: ندا محسنی، موسیقی: پیام آزادی، جلوه‌های ویژه بصری: مهران جبلی، اصلاح رنگ: فرهاد سنندجی، طراح لباس: لیلا طاهری، طراح گریم: یگانه ولیدی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: شرمین سلطانی، مدیر تولید: عباس نورآبادی، مدیر تدارکات: شکیلا شریفی، دستیار فیلم‌بردار: سعید گودرزی، دستیار صدا: محمد سعید تفقدی هلالی، دستیار تدوین: حسن منصوری‌فرد، مترجم فارسی: سمیه غلامیان، مترجم انگلیسی: آرزو حاتمی، عکاس: امید مصطفایی، تیزر: امید میرزایی، طراح پوستر: متین خیبلی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

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