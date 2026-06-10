«سلطان مار» پس از ۵۷ سال در سنگلج زنده شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط تماشاخانه سنگلج، ششمین جلسه ایرانی خوانی سنگلج، روز گذشته با خوانش نمایشنامه «سلطان مار» نوشته بهرام بیضایی به کارگردانی امین اکبری نسب برگزار شد و دانشجویان تئاتر پس از پنجاه و هفت سال از اجرای این نمایش توسط بهرام بیضایی به آن جان دادند.

«سلطان مار» از جمله آثاری است که بهرام بیضایی آن را در دهه ۴۰ به رشته تحریر در آورده است.

این نویسنده و کارگردان نام‌آور در مهر ماه ۱۳۴۸ سلطان مار را در تماشاخانه جوان سنگلج روی صحنه برد.

این نمایشنامه که در قالب نمایشی کمدی و سیاه بازی نوشته شده توطئه و تاراج سرزمین را بطن داستانی افسانه‌ای به نمایش میگذارد.

در نمایشنامه خوانی سلطان مار ۲۰ دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۶ با کارگردانی امین اکبری نسب نقش‌خوانی کردند.

پیش از آغاز اجرا اکبری نسب توضیح داد: نمایشنامه سلطان مار را به طور کامل میخوانیم و هیچ کلمه‌ای از آن حذف نشده است. این اجرا نزدیک به ۲ ساعت خواهد بود.

وی با اشاره به استقبال تماشاگران از صبوری و علاقه مندی افرادی که ایستاده نمایشنامه خوانی را دنبال می‌کنند قدردانی کرد.

در این گروه آریا احتشامی با اجرای موسیقی زنده تمام لحظات اجرا را همراهی کرد.

نهال زرگر، صالح عابدی به عنوان دستیار کارگردان، ساخت ماسک فریدون نصیری و نقش خوان‌ها

مهران نعیمی، داوود بیتا، صالح عابدی، امیر رضا بابا ولیان، نهال زرگر، ، محمد مهران تاجیک، عاطفه چوپانی، هانیه خسروان، سارا دامغانی، سیما سهرابی، محمد عطائی، محمد مهدی مقدم، حنا اسدالهی، هومن بهمن قمصری، مارال رضایی، امیر رضا زائری بودند.

ایرانی خوانی سنگلج هر سه شنبه در سالن انتظار و کافه تئاتر سنگلج برگزار میشود.

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