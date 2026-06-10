یادواره نمایشی «طلوع مقاومت» در ۹ استان کشور

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، همزمان با فرا رسیدن سالروز جنگ تحمیلی دوم و در آستانه گرامیداشت یادمان شهدای اقتدار، یادواره نمایشی «طلوع مقاومت» که شامل اجرای آثار تولید شده در کارگاه‌های «افق مقاومت» جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت است، آغاز به کار می‌کند.

این رویداد هنری که با هدف کشف استعدادهای نوظهور و شناسایی نیروهای مستعد برای معرفی به بدنه تئاتر حرفه‌ای کشور طراحی شده است، از ۲۲ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد.

در این بازه زمانی، ۴۶ اثر نمایشی در قالب ۷۰ نوبت اجرا، در نقاط اصلی و پرتردد ۹ استان کشور از جمله استان‌های گیلان، اردبیل، کرمانشاه، خوزستان، آذربایجان شرقی، لرستان، همدان، کرمان و هرمزگان میزبان مخاطبان می‌شوند.

این اجراها که گستره جغرافیایی آن‌ها از سواحل دریای خزر در شمال تا سواحل خلیج همیشه فارس در جنوب کشور است، کار خود را با آئین افتتاحیه در لاهیجان آغاز کرده و در نهایت با برگزاری مراسم اختتامیه در میناب به کار خود پایان می‌دهد.

تمامی آثار حاضر در «طلوع مقاومت»، تولیدات کارگاهی هستند که برای نخستین بار در فضای عمومی و برای مردم اجرا می‌شوند.

آثار برتر این بخش، به صورت مستقیم به بخش «سردار آسمانی» جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت راه می‌یابند. همچنین در پایان این دوره، از مدرسان و برگزارکنندگان برتر این کارگاه‌ها نیز تجلیل می‌شود.

با پایان یافتن یادواره نمایشی «طلوع مقاومت»، فرآیند اجرایی کارگاه‌های نمایشنامه‌نویسی بخش «افق مقاومت» نیز به عنوان گام بعدی این رویداد آغاز خواهد شد.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پاییز سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

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