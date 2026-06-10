مد از نوع مقاومتیاش فراخوان داد
کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور فراخوان شرکت در رویداد «سروایران» را با شعار «مد میهن، مد مقاومت؛ از ایده تا عرضه، از طراحی تا بازار» منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، این رویداد با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از ایدهها، طرحها و محصولات هویتمحور در حوزه مد و لباس و همچنین تقویت پیوند میان طراحی، تولید و بازار برگزار میشود و میکوشد زمینه توسعه زیستبوم مد و لباس ایرانی- اسلامی را فراهم کند.
متن فراخوان به این شرح است:
فراخوان شرکت در رویداد «سروایران»
مد میهن، مد مقاومت
از ایده تا عرضه؛ از طراحی تا بازار
مد و لباس تنها پوشش نیست؛ بازتاب هویت، فرهنگ، باورها و روایت یک ملت است. رویداد «سروایران» با هدف شناسایی، معرفی، حمایت و توسعه ظرفیتهای طراحی، تولید، عرضه و فروش محصولات هویتی حوزه مد و لباس برگزار میشود.
این رویداد تلاش دارد با ایجاد پیوند میان طراحان، هنرمندان، تولیدکنندگان، ویژندها، سرمایهگذاران و بازار، زمینه شکلگیری و توسعه محصولات فرهنگی و هویتی مبتنی بر مؤلفههای هویت ایرانی، عزت ملی، خودباوری، تابآوری فرهنگی و روایتهای معاصر ایران را فراهم آورد.
مخاطبان رویداد
- طراحان مد، لباس و طراحان پارچه
- تولیدکنندگان و فعالان صنعت مد و لباس
- ویژندها و کسبوکارهای فعال در حوزه مد و لباس
- هنرمندان و صاحبان ایدههای خلاق
- دانشجویان، پژوهشگران و دانشآموختگان مرتبط
- شرکتهای دانشبنیان، خلاق و استارتآپهای حوزه مد و لباس
اهداف رویداد
۱. شناسایی و حمایت از ایدهها، طرحها و محصولات مرتبط با موضوع رویداد
۲. جریانسازی فرهنگی در حوزه مد و لباس با تأکید بر هویت ایرانی و فرهنگ مقاومت
۳. بازنمایی مؤلفههای ملی، تمدنی و فرهنگی ایران در طراحی و تولید محصولات
۴. ترویج مفاهیم عزت ملی، استقلال، خودباوری و استکبارستیزی
۵. حمایت از طرحهای مستعد تولید و تجاریسازی
۶. توسعه بازار محصولات هویتمحور و فرهنگی
۷. ایجاد ارتباط میان طراحان، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان بازار
۸. تقویت زنجیره «طراحی تا تولید و بازار» در صنعت مد و لباس
محورهای رویداد
۱. ایران مقتدر، یکپارچه و همدل
۲. مقاومت و ایستادگی
۳. خلیج فارس، تنگه هرمز و نمادهای هویت ملی
۴. استقلال، خودباوری و استکبارستیزی
۵. قهرمانان ملی و روایتهای معاصر ایران
۶. نمادها و نشانههای فرهنگی و تمدنی ایران
۷. فرهنگ عاشورا و جغرافیای مقاومت
بخشهای رویداد
۱. جشنواره ایده و طراحی
پذیرش ایدهها، طرحها، نمونههای اولیه و آثار خلاقانه در حوزه مد و لباس بر اساس محورهای رویداد.
۲. بخش محصولات و بازار
معرفی محصولات تولیدشده، محصولات آماده عرضه و طرحهای نزدیک به تولید با هدف توسعه بازار و حمایت از تولیدکنندگان.
۳. بخش طراحی پارچه و سطوح
- طراحی پارچه
- طراحی شال و روسری
- چاپ پارچه و طرحهای کاربردی
۴. نمایشگاه آثار و محصولات
ارائه و معرفی آثار، طرحها و محصولات منتخب
۵. نشستهای تخصصی و توسعه کسبوکار
برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی با هدف ایجاد ارتباط میان طراحان، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران، ویژندها و فعالان بازار.
فراخوان رویداد «سروایران» با محوریت «مد میهن» و «مد مقاومت» منتشر شد
نحوه ارسال آثار
ارسال آثار به دبیرخانه رویداد به نشانی تهران، خیابان حافظ، پایینتر از خیابان انقلاب، بن بست هلال احمر، پلاک ۶
مهلت ارسال آثار: ۶ تیرماه ۱۴۰۵
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به https://iranmode.farhang.gov.ir پایگاه اطلاعرسانی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، مراجعه کرده و یا به نشانی @Farhangemod در پیام رسان بله پیام ارسال نمایند.