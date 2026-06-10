به گزارش ایلنا، این رویداد با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از ایده‌ها، طرح‌ها و محصولات هویت‌محور در حوزه مد و لباس و همچنین تقویت پیوند میان طراحی، تولید و بازار برگزار می‌شود و می‌کوشد زمینه توسعه زیست‌بوم مد و لباس ایرانی- اسلامی را فراهم کند.

متن فراخوان به این شرح است:

فراخوان شرکت در رویداد «سروایران»

مد میهن، مد مقاومت

از ایده تا عرضه؛ از طراحی تا بازار

مد و لباس تنها پوشش نیست؛ بازتاب هویت، فرهنگ، باورها و روایت یک ملت است. رویداد «سروایران» با هدف شناسایی، معرفی، حمایت و توسعه ظرفیت‌های طراحی، تولید، عرضه و فروش محصولات هویتی حوزه مد و لباس برگزار می‌شود.

این رویداد تلاش دارد با ایجاد پیوند میان طراحان، هنرمندان، تولیدکنندگان، ویژندها، سرمایه‌گذاران و بازار، زمینه شکل‌گیری و توسعه محصولات فرهنگی و هویتی مبتنی بر مؤلفه‌های هویت ایرانی، عزت ملی، خودباوری، تاب‌آوری فرهنگی و روایت‌های معاصر ایران را فراهم آورد.

مخاطبان رویداد

- طراحان مد، لباس و طراحان پارچه

- تولیدکنندگان و فعالان صنعت مد و لباس

- ویژندها و کسب‌وکارهای فعال در حوزه مد و لباس

- هنرمندان و صاحبان ایده‌های خلاق

- دانشجویان، پژوهشگران و دانش‌آموختگان مرتبط

- شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و استارت‌آپ‌های حوزه مد و لباس

اهداف رویداد

۱. شناسایی و حمایت از ایده‌ها، طرح‌ها و محصولات مرتبط با موضوع رویداد

۲. جریان‌سازی فرهنگی در حوزه مد و لباس با تأکید بر هویت ایرانی و فرهنگ مقاومت

۳. بازنمایی مؤلفه‌های ملی، تمدنی و فرهنگی ایران در طراحی و تولید محصولات

۴. ترویج مفاهیم عزت ملی، استقلال، خودباوری و استکبارستیزی

۵. حمایت از طرح‌های مستعد تولید و تجاری‌سازی

۶. توسعه بازار محصولات هویت‌محور و فرهنگی

۷. ایجاد ارتباط میان طراحان، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار

۸. تقویت زنجیره «طراحی تا تولید و بازار» در صنعت مد و لباس

محورهای رویداد

۱. ایران مقتدر، یکپارچه و همدل

۲. مقاومت و ایستادگی

۳. خلیج فارس، تنگه هرمز و نمادهای هویت ملی

۴. استقلال، خودباوری و استکبارستیزی

۵. قهرمانان ملی و روایت‌های معاصر ایران

۶. نمادها و نشانه‌های فرهنگی و تمدنی ایران

۷. فرهنگ عاشورا و جغرافیای مقاومت

بخش‌های رویداد

۱. جشنواره ایده و طراحی

پذیرش ایده‌ها، طرح‌ها، نمونه‌های اولیه و آثار خلاقانه در حوزه مد و لباس بر اساس محورهای رویداد.

۲. بخش محصولات و بازار

معرفی محصولات تولیدشده، محصولات آماده عرضه و طرح‌های نزدیک به تولید با هدف توسعه بازار و حمایت از تولیدکنندگان.

۳. بخش طراحی پارچه و سطوح

- طراحی پارچه

- طراحی شال و روسری

- چاپ پارچه و طرح‌های کاربردی

۴. نمایشگاه آثار و محصولات

ارائه و معرفی آثار، طرح‌ها و محصولات منتخب

۵. نشست‌های تخصصی و توسعه کسب‌وکار

برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی با هدف ایجاد ارتباط میان طراحان، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، ویژندها و فعالان بازار.

فراخوان رویداد «سروایران» با محوریت «مد میهن» و «مد مقاومت» منتشر شد

نحوه ارسال آثار

ارسال آثار به دبیرخانه رویداد به نشانی تهران، خیابان حافظ، پایین‌تر از خیابان انقلاب، بن بست هلال احمر، پلاک ۶

مهلت ارسال آثار: ۶ تیرماه ۱۴۰۵

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به https://iranmode.farhang.gov.ir پایگاه اطلاع‌رسانی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، مراجعه کرده و یا به نشانی @Farhangemod در پیام رسان بله پیام ارسال نمایند.

انتهای پیام/