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«عطر سیب» در میدان امام حسین (ع) می‌پیچد؛ آغاز خدمت‌رسانی به هیئات تهران

«عطر سیب» در میدان امام حسین (ع) می‌پیچد؛ آغاز خدمت‌رسانی به هیئات تهران
کد خبر : 1796832
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آیین افتتاح بیست‌وچهارمین رویداد فرهنگی «عطر سیب» با حضور جمعی از مدیران شهری، مسئولان فرهنگی، خادمان هیئات مذهبی و فعالان عرصه آیین‌های دینی در میدان آیینی امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش  ایلنا، آیین افتتاح بیست‌وچهارمین رویداد فرهنگی «عطر سیب» با حضور جمعی از مدیران شهری، مسئولان فرهنگی، خادمان هیئات مذهبی و فعالان عرصه آیین‌های دینی در میدان آیینی امام حسین (ع) برگزار می‌شود. 

این رویداد که به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و در آستانه فرارسیدن ماه محرم ۱۴۰۵ برپا شده است، از ۲۱ تا ۲۸ خردادماه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ میزبان هیئات مذهبی، موکب‌داران، خادمان محرم، خانواده‌ها و شهروندان خواهد بود. 

در این دوره از نمایشگاه، خدمات حمایتی هیئات از طریق سامانه ثبت‌نام غیرحضوری ارائه می‌شود و کارت‌های حمایتی نیز به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هیئات بتوانند متناسب با نیاز خود از مراکز مختلف خرید کنند. همچنین رویکرد خانواده‌محور از ویژگی‌های جدید این دوره است و بخشی از برنامه‌ها و خدمات نمایشگاه با هدف حضور و مشارکت بیشتر خانواده‌ها تدارک دیده شده است. 

بیست‌وچهارمین رویداد فرهنگی «عطر سیب» علاوه بر عرضه اقلام و محصولات مورد نیاز هیئات، شامل بخش‌های فرهنگی و آیینی متنوعی همچون غرفه کودک و نوجوان، هیئت نوجوان، رادیو عطر سیب، نمایشگاه کتاب عاشورایی، تعزیه، دمام‌زنی، چهارپایه‌خوانی، شعرخوانی و برنامه‌های هنری و رسانه‌ای است. 

آیین افتتاح بیست‌وچهارمین رویداد فرهنگی «عطر سیب» روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه در میدان آیینی امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

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