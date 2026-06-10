پخش جام ملتهای والیبال ۲۰۲۶ از امروز
هشتمین دوره مسابقات لیگ ملتهای والیبال از امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد آغاز میشود که شبکه سه مسابقات تیم ملی کشورمان با حریفان خود را به صورت زنده در برنامه «توپ و تور» پوشش میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، در هشتمین دوره مسابقات والیبال لیگ ملتها در گروه مردان در مرحله مقدماتی ۱۸ تیم حضور دارند که عبارتند از ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک.
در این دوره از مسابقات دیدارهای هر هفته در سه کشور و سه گروه شش تیمی پیگیری خواهد شد و در مجموع مرحله مقدماتی ۱۰۲ مسابقه در گروه مردان برگزار میشود.
دیدارهای هفته اول از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) برگزار میشود.
همچنین تیمهای شرکت کننده در هفته دوم از ۳ تا ۷ تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) به میدان میروند.
مسابقات هفته پایانی مرحله مقدماتی نیز از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه سال ۱۴۰۵ در شهرهای بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) پیگیری خواهد شد. مرحله نهایی این رقابتها نیز از هفتم تا یازدهم مردادماه ۱۴۰۵ در بیلون (چین) برگزار میشود.
اولین رویارویی تیم ملی کشورمان با تیم ملی برزیل ۲۱ خرداد خواهد بود.
علاقمندان به ورزش والیبال میتوانند این مسابقات را از برنامه «توپ و تور» شبکه سه تماشا کنند.