ارسال پرونده روستای گیسوم به رقابت «بهترین روستای گردشگری جهان ۲۰۲۶»
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از تکمیل و ارسال پرونده روستای گردشگری گیسوم به سازمان جهانی گردشگری ملل متحد برای حضور در رقابت انتخاب «بهترین روستای گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶» خبر داد و گفت: این پرونده با توجه ویژه، پیگیریهای مستمر و حمایت قاطع استاندار گیلان و همچنین رهنمودها، هدایتهای تخصصی و همراهی موثر معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شامگاه دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ تکمیل و به دبیرخانه سازمان جهانی گردشگری ملل متحد ارسال شد تا در فرآیند ارزیابی جهانی قرار داده شود.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمانخواه، از تکمیل و ارسال رسمی پرونده روستای گردشگری گیسوم به سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UN Tourism) برای حضور در رقابت انتخاب «بهترین روستای گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶» خبر داد و اظهار کرد: گیسوم با تکیه بر ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و اجتماعی خود، در مسیر یکی از مهمترین رویدادهای گردشگری جهان قرار گرفته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان افزود: پس از نشست بررسی چالشها و رفع موانع ثبت جهانی گیسوم که در تاریخ ۹ خردادماه ۱۴۰۵ با ریاست استاندار گیلان، ارتباط تصویری معاون گردشگری وزارت و حضور مدیران ارشد استانی برگزار شد، با دستورهای ویژه استاندار، همراهی معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی و تلاشهای شبانه روزی همکاران معاونت گردشگری وزارت و ادارهکل میراثفرهنگی گیلان، روند تدوین پرونده با سرعت بیشتری پیش رفت و در مدت کوتاهی به مرحله نهایی و ارسال بینالمللی رسید.
او با قدردانی از حمایتهای مدیران ملی و استانی تأکید کرد: توجه ویژه استاندار گیلان، پیگیری مستمر و هدایتهای تخصصی معاون گردشگری کشور نقش مهمی در تسریع آمادهسازی پرونده داشته و این همکاریها، زمینهساز حضور گیسوم در رقابت جهانی شده است.
سلمانخواه همچنین با اشاره به اینکه مرحله ارزیابی سازمان جهانی گردشگری حدود سه تا چهار ماه زمان خواهد برد، ابراز کرد: در این دوره، حفاظت از طبیعت، پایداری گردشگری، مدیریت مسئولانه منابع و صیانت از جنگلهای هیرکانی اهمیت ویژهای دارد و همه دستگاهها و جامعه محلی باید برای حفظ این استانداردها همدل باشند.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان همچنین نقش رسانهها را در این مسیر بسیار مهم و حیاتی دانست و یادآور شد: در ماههای پیش رو تولید محتوا، معرفی ظرفیتهای گیسوم، ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و انعکاس تلاشهای جامعه محلی از سوی رسانهها میتواند نقش مؤثری در معرفی این روستای ارزشمند در سطوح بینالمللی داشته باشد.
او در پایان خاطر نشان کرد: جهانی شدن یک عنوان تشریفاتی نیست، بلکه مسئولیتی بزرگ برای حفظ هویت فرهنگی و منابع طبیعی است و ابراز امیدواری کرد با تداوم همراهی مسئولان، کارشناسان، فعالان گردشگری و رسانهها، گیسوم بتواند نام گیلان و ایران را در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶ ثبت کند.