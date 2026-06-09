احیای بازارچه صنایع دستی و هنرهای سنتی در قلب تهران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، این رویداد با هدف حمایت از تولیدات داخلی و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی، با راه‌اندازی مجدد ۲۱ غرفه تخصصی صنایع دستی آغاز به کار خواهد کرد.

این برنامه با حضور مدیران و مسئولان حوزه فرهنگ و هنر برگزار می‌شود. در این رویداد، هنرمندان فعال در حوزه‌های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی ضمن نمایش آثار خود، به معرفی ظرفیت‌های هنری ایران خواهند پرداخت.

احیای این بازارچه در خانه فرهنگ ایرانسرا گامی مؤثر در جهت تبدیل این مرکز به قطب صنایع دستی غرب تهران و ایجاد پاتوقی پایدار برای علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایرانی است.

همچنین در این مراسم از چهار فعال و هنرمند برجسته حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی تجلیل خواهد شد.

علاقه‌مندان برای بازدید از این مجموعه و بهره‌مندی از برنامه‌های بازارچه صنایع دستی می‌توانند روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه به خانه فرهنگ ایرانسرا، واقع در ضلع جنوب شرقی میدان آزادی مراجعه کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند با شماره ۶۶۰۵۳۳۷۸ تماس بگیرند.

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