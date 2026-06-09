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نمایشنامه‌خوانی «خرده نان»

نمایشنامه‌خوانی «خرده نان»
کد خبر : 1796412
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نمایشنامه‌خوانی «خرده نان» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی وحید ارباب‌زاده، نویسندگی لویی کالافرت و ترجمه شهلا حائری، چهارشنبه و پنجشنبه (۲۰ و ۲۱ خردادماه) ساعت ۱۹ در سالن استاد ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، نمایشنامه‌خوانی، چهارشنبه و پنجشنبه (۲۰ و ۲۱ خردادماه) ساعت ۱۹ در سالن استاد ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران روی صحنه می‌رود. 

دستیار کارگردان: معصومه ولی نژاد، انتخاب موسیقی: وحید ارباب زاده و بازیگران نقش خوان: وحید ارباب زاده، الهام قویدل، سحر مرادزاده و صحنه‌خوان: حبیبه نبی‌پور از عوامل اجرای این برنامه نمایشنامه‌خوانی هستند. 

فرهنگسرای ارسباران در خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا واقع است.

 

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