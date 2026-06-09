نمایشنامهخوانی «خرده نان»
نمایشنامهخوانی «خرده نان» به تهیهکنندگی و کارگردانی وحید اربابزاده، نویسندگی لویی کالافرت و ترجمه شهلا حائری، چهارشنبه و پنجشنبه (۲۰ و ۲۱ خردادماه) ساعت ۱۹ در سالن استاد ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، نمایشنامهخوانی، چهارشنبه و پنجشنبه (۲۰ و ۲۱ خردادماه) ساعت ۱۹ در سالن استاد ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران روی صحنه میرود.
دستیار کارگردان: معصومه ولی نژاد، انتخاب موسیقی: وحید ارباب زاده و بازیگران نقش خوان: وحید ارباب زاده، الهام قویدل، سحر مرادزاده و صحنهخوان: حبیبه نبیپور از عوامل اجرای این برنامه نمایشنامهخوانی هستند.
فرهنگسرای ارسباران در خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا واقع است.