جایزه عکاسی علمی ـ«بیکر استریت» و ده اثر راه یافته به مرحله نهایی

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از «گاردین»، جایزه عکاسی علمی «بیکر استریت» آثار برگزیده متقاضیان این رویداد را منتشر کرد.

۱۲ اثر راه‌یافته به مرحله نهایی جایزه عکاسی علمی جشنواره «بیکر استریت» از ۶ تا ۱۷ اوت در موزه و گالری هنر تاسمانی به نمایش گذاشته خواهند شد. این مجموعه شامل تصاویری از ماهیان تازه متولدشده، زنبورهای بومی، رد ماهواره‌ها در آسمان شب و شگفتی‌های کمتر دیده‌شده جهان طبیعی است.

جایزه عکاسی علمی «بیکر استریت» بخشی از برنامه‌های جشنواره سالانه بیکر استریت در تاسمانی است؛ رویدادی که به پیوند میان علم، هنر و فرهنگ اختصاص دارد. این رقابت هر ساله از عکاسان حرفه‌ای و آماتور دعوت می‌کند تا تصاویری از پدیده‌های علمی، تنوع زیستی، محیط‌زیست و شگفتی‌های طبیعی تاسمانی، اقیانوس جنوبی و جنوبگان را ثبت کنند. آثار برگزیده در موزه و گالری هنر تاسمانی به نمایش درمی‌آیند و علاوه بر داوری تخصصی، برای انتخاب مردمی نیز به رأی گذاشته می‌شوند. جشنواره بیکر استریت در سال ۲۰۲۶ دهمین سال فعالیت خود را جشن می‌گیرد و جایزه عکاسی آن به یکی از شناخته‌شده‌ترین رویدادهای ترویج علم از طریق هنر در استرالیا تبدیل شده است.

تاب آوردن محیط زیست

این تصویر، درخشش زیستی ناشی از شکوفایی گسترده جمعیت «Noctiluca scintillans» را نشان می‌دهد. این جانداران میکروسکوپی کم‌تحرک در تعداد میلیونی تکثیر می‌شوند و هنگامی که دچار آشفتگی یا تحریک شوند، نور آبی‌رنگی از خود ساطع می‌کنند و خط ساحلی را به نواری درخشان و چشمگیر تبدیل می‌سازند.

نام اثر: درختان سر به زیر

«خجالتی بودن تاج درختان» به الگوی شکاف‌هایی گفته می‌شود که میان تاج درختان مجاور شکل می‌گیرد. یکی از فرضیه‌های علمی این است که این فاصله‌ها در نتیجه ساییدگی مکانیکی شاخه‌ها به وجود می‌آیند؛ به این معنا که برخورد شاخه‌های مجاور در اثر وزش باد، به نوک‌های حساس در حال رشد آسیب می‌زند و مانع گسترش بیشتر آن‌ها می‌شود. فارغ از علت اصلی، نتیجه نهایی پدید آمدن سایبانی از درختان است که به جای پوشش پیوسته برگ‌ها، کانال‌هایی از آسمان را در میان خود جای داده است. این تصویر تاج درخت مورد بومی تاسمانی «Nothofagus cunninghamii» را نشان می‌دهد.

نام اثر: دقت مطلق

تاسمانی بیش از هزار گونه زنبور بومی دارد. این زنبور داروینی با استفاده از شاخک‌های بسیار حساس خود، حرکت لارو یک سوسک را در اعماق دالان‌های داخل تنه درخت تشخیص می‌دهد. سپس تخم‌ریز خود را بیرون آورده و با کمک شیارهای ویژه‌ای که روی پاهای عقبی‌اش قرار دارند، این لوله باریک را با مهارتی شگفت‌انگیز در میان تونل‌های چوبی هدایت می‌کند. هنگامی که تخم‌ریز به لارو سوسک می‌رسد، یک یا چند تخم درون بدن آن قرار می‌دهد؛ تخم‌هایی که بعداً در داخل لارو رشد خواهند کرد/عکس: کیت مارتین اسمیت

نام اثر: پیش‌درآمد آلپی

تغییر رنگ درخت فاگوس در مناطق کوهستانی تاسمانی یکی از تماشایی‌ترین رویدادهای فصلی این منطقه به شمار می‌رود. برگ‌های راش خزان‌کننده یا «فاگوس» در جریان گذار به پاییز، از سبز به طیفی درخشان از رنگ‌های قرمز، زرد و نارنجی تبدیل می‌شوند و منظره‌ای چشمگیر پدید می‌آورند/عکس: چلسی بل

یک قارچ خاص

قارچ «Hygrocybe firma»، گونه‌ای است که اندام‌های باردهی کوچک و قرمزرنگ آن در پاییز در جنگل‌های تاسمانی ظاهر می‌شوند. این قارچ با گیاهان اطراف خود رابطه‌ای زیستی برقرار می‌کند؛ به‌گونه‌ای که میسلیوم آن درون ریشه‌های گیاهان یا در تماس نزدیک با آن‌ها زندگی می‌کند. رنگ قرمز درخشان این قارچ در میان سبزی جنگل به‌خوبی خودنمایی می‌کند و ترکیب‌های بصری چشم‌نوازی می‌آفریند/عکس: چارلی چادویک

نام اثر: خانه‌ام در حال خورده شدن است!

یک ماهی دست‌قرمز با عنوان علمی «Thymichthys politus»، که از نادرترین ماهیان بومی استرالیاست، در میان جلبک‌هایی استراحت می‌کند که توسط یک توتیای دریایی خارکوتاه «Heliocidaris erythrogramma» در حال بلعیده شدن هستند.این گونه که تنها در یک زیستگاه ساحلی در جنوب تاسمانی یافت می‌شود، به‌جای شنا کردن، با استفاده از باله‌های سینه‌ای تغییرشکل‌یافته خود روی بستر دریا راه می‌رود. کمتر از ۲۵۰ نمونه از این ماهی در طبیعت باقی مانده و این گونه در آستانه انقراض قرار دارد/عکس: فرانسیسکو آلبرگولی

نام اثر: مرگ زودهنگام

مرگ زودهنگام این بید ساتن حاشیه‌ نارنجی «Thalaina selenaea» در منطقه کوئینزتاون تاسمانی، جلوه‌ای از تأثیر کشش سطحی آب را به نمایش می‌گذارد. در این تصویر، فلس‌های آب‌گریز بال‌ها از هم گسسته شده‌اند و در نتیجه لبه‌های بال ظاهری ریش‌ریش پیدا کرده‌اند. با جدا شدن تدریجی فلس‌های رنگدانه‌دار و شناور شدن آن‌ها در آب، کشش سطحی آب به درون شکاف‌های میکروسکوپی میان فلس‌ها نفوذ کرده و باعث ایجاد نیروی بلندکننده می‌شود/عکس: لوسی ماروود

نام اثر: کوسه‌ی شبح‌گون

یک کوسه شبح استرالیایی «Callorhinchus milii» در میان علفزارهای دریایی رود درونت به جست‌وجوی غذا مشغول است. این جانور در حقیقت کوسه نیست، بلکه به گروهی از ماهیان غضروفی موسوم به «کیمرا» تعلق دارد؛ گروهی که حدود ۴۰۰ میلیون سال پیش از تبار کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها جدا شدند. اعضای این گونه از پوزه بیل‌مانند خود برای شناسایی شکارهای مدفون در شن استفاده می‌کنند/عکس: دنیل ون دوینکرکن

نام اثر: مارپیچ قمری

انسان‌ها هزاران سال است که رویدادهای آسمانی را مشاهده و ثبت می‌کنند و ماه‌گرفتگی‌ها همواره جایگاه ویژه‌ای در این میان داشته‌اند. این ماه‌گرفتگی کامل به دلیل رنگ سرخ ناشی از سایه زمین و جو آن، «ماه خونین» نام گرفته است. این رویداد همچنین هم‌زمان با یک «ابرماه» رخ داده؛ پدیده‌ای که در آن ماه به دلیل نزدیکی بیشتر به زمین، بزرگ‌تر از حالت معمول دیده می‌شود. این تصویر از ۲۴ عکس مجزا تشکیل شده و مراحل مختلف این ماه‌گرفتگی را به تصویر می‌کشد/عکس: برانوین گانینگ

نام اثر: لباس غواصی طبیعی

پلاتیپوس یا نوک‌اردکی (Ornithorhynchus anatinus) برای حفظ دمای بدن خود در آب‌های شیرین و سرد تاسمانی، از پوششی دولایه از خز بهره می‌برد/لایه بیرونی از موهای محافظ متراکم و سرشار از روغن‌های طبیعی تشکیل شده که خاصیت ضدآب دارند. زیر این لایه، پوششی نرم و پشم‌مانند قرار گرفته که لایه‌ای پایدار از هوا را در مجاورت پوست نگه می‌دارد. ترکیب این دو لایه نوعی عایق حرارتی مؤثر ایجاد می‌کند که به این جانور امکان می‌دهد در محیط‌های سرد به‌راحتی زندگی کند/عکس: الکس ویلر

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