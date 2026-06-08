یابود درویشرضا منظمی در تهران
مراسم یادبود درویش رضا منتظمی، چهره ماندگار موسیقی، روز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی خانواده درویشرضا منظمی، مراسم یادبود این چهره ماندگار فرهنگ، هنر و موسیقی ایران، روز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور خانواده، هنرمندان و دوستداران این هنرمند فقید در تهران برگزار خواهد شد.
این مراسم از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ بعدازظهر جمعه در مسجد نظام مافی تهران واقع در بلوار آیتالله کاشانی، بعد از سهراه جنتآباد برگزار خواهد شد.
منظمی پس از تحمل یک دوره بیماری، یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵، در سن ۸۷ سالگی درگذشت و در زادگاهش الشتر استان لرستان به خاک سپرده شد.
او از چهرههای ماندگار موسیقی نواحی و موسیقی دستگاهی ایران بود که بیش از نیم قرن از عمر خود را صرف آموزش، پژوهش و نوازندگی کمانچه و ویلن کرد. او که متولد سال ۱۳۱۸ در الشتر لرستان بود، نزد استادانی چون حسین یاحقی، نورعلی برومند، داریوش صفوت و علیاصغر بهاری به فراگیری موسیقی پرداخت و در طول سالهای فعالیت هنری خود با گروههای مطرح موسیقی ایران همکاری داشت.
منظمی از چهرههای ماندگار موسیقی نواحی و موسیقی دستگاهی ایران بود که بیش از نیم قرن از عمر خود را صرف آموزش، پژوهش و نوازندگی کمانچه و ویلن کرد. او که متولد سال ۱۳۱۸ در الشتر لرستان بود، نزد استادانی چون حسین یاحقی، نورعلی برومند، داریوش صفوت و علیاصغر بهاری به فراگیری موسیقی پرداخت و در طول سالهای فعالیت هنری خود با گروههای مطرح موسیقی ایران همکاری داشت.
نام او به عنوان یکی از چهرههای تأثیرگذار موسیقی بومی و سنتی ایران شناخته میشد.