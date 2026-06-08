پوشش زنده لیگ ملتهای والیبال در «روی تور» شبکه ورزش
همزمان با شروع مسابقات لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶، فصل جدید برنامه زنده «روی تور» روی آنتن شبکه ورزش میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، مرحله مقدماتی رقابتهای لیگ ملتهای والیبال که با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک از چهارشنبه ۲۰ خرداد تا ۲۹ تیر برگزار میشود؛ و روی تور شبکه ورزش به تهیهکنندگی مسعود صحبتی و با اجرای پژمان نجاتپور پوشش زنده و تحلیل فنی قبل و بعد از رقابتها با کارشناسان شناخته شده والیبال را انجام میدهد
در «روی تور» فصل جدید بازیهای تیم ملی کشورمان، ارتباط زنده تصویری با کارشناسان و هچنین اردوی تیم ملی، معرفی تیمهای حاضر، مربیان و بازیکنان و آنالیز گرافیکی دیدارهای ایران از نکات برجسته فصل خواهد بود.