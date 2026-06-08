همه فعالیتهای فرهنگی حج ۱۴۰۵
معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با ارائه گزارشی از برنامههای معرفتی در حج امسال گفت: برنامههایی تحت تاثیر فضای معنوی شهادت قائد شهید و پیوند عمیق زائران با معارف قرآن و اهلبیت (ع) در قالب دهها محفل، همایش و پویش به اجرا درآمد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین رکنالدینی با اعلام موفقیتآمیز بودن برنامههای حج امسال، تاکید کرد که با وجود فراز و نشیبهای موجود، زنجیره فعالیتهای فرهنگی از نخستین روزهای حضور زائران در مدینه تا روزهای پایانی در مکه مکرمه باانسجام و دقت برقرار بود.
تقویم معرفتی؛ ۸۳محفل انس و معرفت در سرزمین وحی
به گفته وی، در حج ۱۴۰۵، ارتقای سطح آگاهی حجاج محور اصلی فعالیتها بود و ۸۳ محفل انس و معرفت با حضور سخنرانان برجسته در مکه و مدینه برگزار شد.
حجتالاسلام رکنالدینی به برگزاری زیارتهای دوره ویژه اشاره کرد و گفت: ۷۲ نوبت بازدید هدفمند از اماکن تاریخی و مذهبی با هدف بازخوانی تاریخ صدر اسلام برگزار شد. همچنین برگزاری ۵۹ جلسه مکهشناسی و مدینهشناسی برای تبیین جایگاه جغرافیای وحی از دیگر برنامههای اجرا شده بود که با استقبال گسترده زائران فرهیخته همراه بود.
تبیین اندیشههای رهبر معظم انقلاب در ۱۱ همایش تخصصی
معاون فرهنگی بعثه با اشاره به اینکه یکی از شاخصترین برنامههای امسال، برگزاری ۱۱ همایش علمی با عنوان کلی «حج در اندیشه مقام معظم رهبری (رهبر شهید)» بود، اظهار کرد: در این همایشها که با حضور نخبگان و زائران برگزار شد، مقالات علمی متعددی ارائه و از صاحبان آثار برتر تجلیل به عمل آمد. این نشستها گامی بلند در جهت تبیین نگاه تمدنسازامامِ شهید به فریضه حج محسوب میشد.
صدها هزار نجوای نیابتی؛ پویشهایی به یاد «امام شهید» و «جاماندگان»
حجتالاسلام رکنالدینی با اشاره به اینکه در حوزه فعالیتهای نوین معنوی، چهار پویش بزرگ بامشارکت گسترده زائران به ثبت رسید، اظهار کرد: زائران در قالب پویش طواف و ختم قرآن به نیابت از رهبر شهید تا شنبه ۱۶ خرداد هشت هزار و ۱۱۸ طواف نیابتی، ۱۰۰۵ ختم قرآن انفرادی، ۳۰ هزار ختم قرآن دسته جمعی و ۸۷۰ هزار ختم صلوات هدیه به روح مطهر امام شهید انجام دادند و در سامانه این پویش به ثبت رسید.
وی افزود: پویش طواف و ختم قرآن به نیابت از جاماندگان نیز با توجه بهعدم حضور ۵۶ هزار زائر منتظر توسط حجاج حاضر در مکه به نیابت از این مشتاقان، برگزار شد. همچنین دو پویش نامه به فرزندم و زیارت نیابتی از جاماندگان و دلدادگان در ایام غدیر در سرزمین وحی به عنوان دیگر برنامهها، انجام شد.
وی به برگزاری ۹ مسابقه علمی در موضوعات مختلف برای زائران فرهیخته در سطح کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۱۲۰ کاروان در این مسابقات شرکت و جوایزشان را دریافت کردند.
وی با اشاره به اینکه مراسم تجلیل از خانواده شهدای دو شهید به بالا امسال هم اجرا شد، افزود: فراخوان جشنواره میقات از آغاز ثبتنام حج ۱۴۰۵ اعلام شد و فرصت ارسال آثار در ۶ محور عکس، شعر، دلنوشته، سفرنامه، فیلم مستند و پادکست تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵ همچنان وجود دارد و زائران علاقمند میتوانند آثار خود را برای این جشنواره ارسال کنند و امیدواریم این جشنواره در مرداد ماه درتهران برگزار شود.
بازگشت بیش از نیمی از حجاج کشورمان از سرزمین وحی
رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد که عملیات حج آرام، منظم و قابل قبول در حال انجام است و با پروازهای امروز بیش از نیمی از حجاج از طریق فرودگاه جده به کشورمان انتقال مییابند. تا پایان امروز ۶۷ پرواز به مقصد ایستگاههای پروازی انجام میشود و حدود ۵۴ درصد از نزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی به کشورمان انتقال مییابند. پروازهای بازگشت حجاج منظم و به خوبی انجام شود و در ۲۴ خردادماه با انتقال آخرین گروه زائران پایان یابد.
وی همچنین به استمرار سرویسهای حمل و نقل، طبخ و توزیع بیش از یک میلیون و ۸۷۴ هزار پرس غذا در دو آشپزخانه مرکزی درشهر مکه، راهنمایی ۳۴۶۶ نفر در واحد امداد و راهنمایی گمشدگان اشاره کرد و خدمات ارائه شده را تاکنون قابل قبول خواند.
این جلسه با گزارش نمایندگان هواپیمایی از بازگشت حجاج و نحوه اعزام کاروانها و بار زائران به فرودگاه جده ادامه یافت. محمد معصومی با بیان اینکه تا پایان وقت دیشب با ۵۹ پرواز نزدیک به ۱۴ هزار زائر به کشور منتقل شدند، گفت: تلاش شده است با تغییر مسیرهای پروازی تاخیرها به حداقل برسد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم با اشاره به برخی مشکلات به وجود آمده در پروازهای بازگشت و تحویل بار زائران بر لزوم هماهنگی و تعامل هرچه بیشتر میان شرکت هواپیمایی با مسئولان ذیربط در سازمان حج و زیارت و مدیران کاروانها تاکید کرد و افزود: اولویت در بازگشت حجاج تداوم نظم در عملیات پروازی و انتقال بدون دغدغه زائران و بار آنها است.
معاون بینالملل بعثه مقام معظم رهبری با ارائه گزارشی از حج امسال تعداد زائران خارجی را یک میلیون و ۵۴۶ هزار و ۶۵۵ نفر و زائران داخلی عربستان را ۱۶۰ هزارو ۶۴۶ نفر عنوان کرد.
حجتالاسلام والمسلمین منصور میراحمدی گفت: از این تعداد ۸۹۳ هزار و۳۹۶ نفر را مردان و ۸۱۳ هزار و ۹۰۵ نفر را زنان تشکیل دادهاند. معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت هم با ارائه گزارشی از میزان پخت غذا در آشپزخانههای مکه و تعداد پروازهای انجام شده به مقصد ایستگاههای پروازی درکشورمان اظهار کرد: با پروازهای امروز نیز ۲۵۵۴ زائر به تهران و مشهد انتقال مییابند و از فردا پروازها به مقصد مشهد به اتمام میرسد.
اکبر رضایی به ۶۲۹ مورد جابجایی پروازی بین استانها اشاره کردو گفت: بیش از ۵۸۰ مورد کسری اقامت در مدینه گزارش شد که ضمن تماس با زائران نسبت به تمدید مدت حضور آنان در مکه اقدام شد.
رئیس سازمان حج و زیارت هم گفت: برای زائرانی که سه یا چهار روز کمتر در مدینه اقامت داشتند این امکان فراهم شد تا بتوانند از مدت حضور در شهر پیامبر بهرهمند شوند.
سرپرست حجاج ایرانی هم با تاکید براینکه مجموعه حج و زیارت رضایتمندی زائر را هدف فعالیتهای خود قرار داده و به دنبال کسب سود نیست، تصریح کرد: اولویت آرامش خاطر زائر در انجام اعمال و مناسک، زیارت، بهرهمندی معنوی و تغذیه، اسکان و حمل و نقل مطلوب است و او هزینه میپردازد تا دغدغه این موارد را نداشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین نواب تصریح کرد: توجیه، راهنمایی و اطلاعرسانی به زائر در آرامش او بسیار اثر دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت نیز درباره خدمات درمانی ارائه شده با بیان اینکه بیش از ۱۹۵ هزار خدمت از آغاز عملیات حج تاکنون ارائه شده است، گفت: از ۲۵۵ زائر اعزامی به بیمارستانهای سعودی۱۲ نفر همچنان بستری هستند. همچنین تاکنون ۳۵ نفر شامل ۲۳ بیمار و ۱۲ همراه به ایران منتقل شدند و برای انتقال دو بیمار نیز که شرایط خاص دارند هماهنگی انجام شده است.
سیدعلی مرعشی افزود: تدابیر لازم برای فعال شدن درمانگاه در مدینه و ارائه خدمت به آخرین کاروان اعزامی به شهر پیامبر (ص) هم انجام شده است.