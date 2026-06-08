استمرار و توسعه در زیرساختهای سینمایی استان مرکزی
حبیب ایلبیگی در جلسه شورای عالی سینمای استان مرکزی با اشاره به شکوفایی سینما با آغاز نهضت پردیسسازی در کشور، از برنامهریزی موسسه سینماشهر برای احیای سالنهای سینما در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت فاقد سینما بر اساس کلان برنامه مردمیسازی و عدالت فرهنگی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سینماشهر، حبیب ایلبیگی مدیرعامل این موسسه با اشاره به وضعیت زیرساختهای سینمایی و تأثیرات راهاندازی پردیسهای مدرن سینمایی بر رونق سینما در کشور گفت: با آغاز نهضت بازسازی و راهاندازی پردیسهای مدرن سینمایی در کشور شاهد رشد و رونق چشمگیر سینما همراه با استقبال قابلتوجه مخاطبان بودیم، مطابق با آمار ثبتشده، مخاطبان سینما از حدود ۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۲ به ۳۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده و فروش سینمای ایران نیز از ۴۲ میلیارد تومان به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان (۲ همت) افزایشیافته است. این در حالی است که اگر تنوع بیشتری در سبد اکران وجود داشت، این ارقام میتوانست بهمراتب بالاتر برود.
ایلبیگی با تأکید بر کلان برنامه مردمیسازی و عدالت فرهنگی در دولت چهاردهم نیز افزود: در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر فاقد سینما که بخش خصوصی تمایلی به سرمایهگذاری در آن ندارد، با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها در موسسه سینماشهر تلاش کردیم تا حداقلهای زیرساختی را برای بهرهمندی مردم فرهنگ دوست و علاقهمند به سینما ایجاد کنیم.
وی پیرامون وضعیت سینما در استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی با جمعیتی بالغبر یک و نیم میلیون نفر با ۱۲ شهرستان است که در حال حاضر تنها ۴ شهرستان دارای سینمای فعال دارد و ۸ شهرستان این استان همچنان از داشتن سینما محروم هستند.
مدیرعامل سینماشهر همچنین با استناد به پایشهای لحظهی و برخط پردیسها و سالنهای سینما در سراسر کشور با استفاده از سامانه رسا توضیح داد: پردیس سینمایی پروین اعتصامی یکی از مراکز فرهنگی مناسب و استاندارد استان مرکزی است که میبایست برای حفظ، استمرار و پویایی آن تلاش شود. درعینحال، آمارهای موجود و ثبتشده در سامانه رسا دغدغههایی پیرامون افت موقت مخاطبان را به وجود آورده که برای رفع آن، نیازمند ایجاد مجموعههای جانبی نظیر فروشگاهها، فوتکورت و شهربازی در کنار سینما هستیم تا تجربه حضور خانوادهها تکمیل شود. همچنین سینما ستارگان اراک که از ابتدای بهمنماه غیرفعال شده است و لازم است ضمن برسی وضعیت موجود راهکارهای فعالسازی مجدد این ظرفیت احصا شود.