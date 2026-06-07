رئیس سازمان سینمایی در شورای سینمای استان مرکزی:
سینما نیازمند نگاه صنعتی است
نشست شورای سینما استان مرکزی با حضور استاندار مرکزی و رییس سازمان سینمایی در اراک برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این جلسه که در استانداری اراک برگزار شد، رائد فریدزاده درباره اهمیت شورای سینما گفت: این شورا تا اندازهای مهم است که ریاست آن برعهده معاون اول رئیس جمهور است و رئیس صدا و سیما، وزیر علوم، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه عضو آن هستند.
رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه توسعه فعالیتهای سینمایی یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است، بیان داشت: یکی از نقیصههایی که باید برطرف شود، غفلت از ظرفیتهای عظیم نهفته در استان ها است چرا که به فرمایش وزیر فرهنگ و ارشاد ، ایران فقط تهران نیست و استانهای ما سرشار از ظرفیتهای عمیق فرهنگی، ادبی و هنری هستند که میتوانند به پشتوانهای برای تولید آثار سینمایی ماندگار تبدیل شوند.
وی با بیان اینکه سینما هنر رسوخ در حافظه و روح جمعی است، بیان داشت: ظرفیتهای بومی ایران همانند مفاخر ادبی و تاریخی میتوانند نه فقط در زمان حال بلکه در دهههای آینده نیز تأثیرگذار و ماندگار باشند.
معاون وزیر فرهنگ با تأکید بر اینکه سینما صرفاً یک هنر نیست و نیازمند نگاه صنعتی است، گفت: برای توسعه سینما باید زنجیره کامل صنعتی شکل بگیرد و این امر بدون وجود زیرساختهای مناسب، جذب سرمایه و بهره بری اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
فریدزاده با اشاره به نقش سینما در شرایط سخت ادامه داد: تجربه دوران دفاع مقدس نشان داد که حتی در شرایط بحرانی، سینما میتواند پناهگاهی برای روح جمعی و عاملی برای اشتراکگذاری تجربیات انسانی باشد. به جرات می توان گفت سینما هم برای هنرمند محلی و هم برای مخاطبی که به دنبال لحظاتی آرامش است یک ضرورت است.
وی با بیان اینکه حدود ۶۸ درصد مخاطبان سینما را ابزاری حیاتی برای نشاط خود میدانند، گفت: سینما در حال حاضر ارزانترین تفریح سالم برای خانوادههای ایرانی است و وظیفه ما حفظ و تقویت این جایگاه است و باید روی آن سرمایه گذاری کنیم.
رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اولویت نشاط اجتماعی در برنامههای دولت، بیان داشت: استقبال کمنظیر مردم از طرحهای سینمایی اخیر مانند روز جوانی جمعیت به ویژه در استان هایی مانند خراسان رضوی، قم و اصفهان نشان داد که نیاز به سینما یک مطالبه عمومی است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با یادآوری نقش تاریخی نهادهایی مانند صدا و سیما و شهرداریها در حمایت از سینما، خاطرنشان کرد: در تمام دنیا، شهرداریها به عنوان بازوهای مدیریت شهری، متولی اصلی بسترسازی برای رویدادهای فرهنگی هستند.
وی تاکید کرد: من از همه شهرداران در سراسر کشور دعوت میکنم که با در اختیار قرار دادن فضاها و امکانات، به تقویت چهره فرهنگی و سینمایی شهرها کمک کنند.
استاندار مرکزی: هنر و سینما، کلید پیوند با نسل جوان و تبیین واقعیتهای تاریخی هستند
در این جلسه استاندار مرکزی هم بر ضرورت تقویت زیرساختهای سینمایی و بهرهگیری از ظرفیت هنر برای تعامل با نسل جوان تأکید کرد و آمادگی این استان را برای مشارکت در ساخت فیلمهایی با موضوع مفاخر و مشاهیر ملی اعلام نمود.
مهدی زندیه وکیلی با بیان اینکه این خطه، مهد پرورش یکچهارم از مفاخر معاصر ایران است، افزود: وجود چهرههای برجسته در حوزههای سیاست، علم و هنر از جمله بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و بسیاری از پدران علوم کشور، ظرفیت بینظیری برای تولید آثار فرهنگی و هنری فراهم کرده است.
وی ادامه داد: ما آمادگی داریم در صورت ساخت فیلمهایی با موضوع معرفی این مفاخر و بزرگان، بخشی از هزینههای تولید را از طریق مسئولیتهای اجتماعی صنایع و شهرداریها تأمین کنیم.
زندیه وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش کلیدی سینما در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: سینما میتواند بدون رویکرد صرفا سیاسی، واقعیتهای دوران پیش از انقلاب و محرومیتهای گسترده در حوزههای بهداشت و عدالت اجتماعی را به تصویر بکشد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان افزود: هنر و ورزش دو مقوله مهم برای ارتباط با نسل جدید هستند و سینما میتواند با انتقال صحیح مفاهیم، پیوندی میان نسلهای مختلف ایجاد شده است.
استاندار مرکزی با اشاره به دغدغه مدیریت استان برای رفع محرومیتهای فرهنگی، خاطرنشان کرد: بسیاری از شهرهای استان با وجود داشتن سالنهای اجتماعات، از امکانات لازم برای پخش فیلم محروم هستند که رفع این نواقص در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: همچنین آمادگی داریم برای میزبانی از رویدادهای ملی سینمایی پیشقدم شویم، چرا که این رویدادها محرکی برای خلاقیت و ایجاد فضای فرهنگی در استان هستند.
زندیه وکیلی در پایان با اشاره به بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و دعوت از سرمایهگذاران و هنرمندان برای فعالیت های فرهنگی و هنری در استان، تصریح کرد: نقش هنر و سینما در هویتبخشی و توسعه همهجانبه، منحصر به فرد است و هیچ بخش دیگری نمیتواند جایگزین اثرگذاری فرهنگی آن شود در همین راستا استانداری مرکزی از طرحهای خلاقانه و فاخر در این حوزه حمایت کامل خواهد کرد.
علی ایزدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان اداره این جلسه را بر عهده داشت گزارشی از وضعیت سینما در استان مطرح کرد
حجت طباطبایی دستیار رئیس سازمان سینمایی و مدیر کل حوزه ریاست توضیحاتی درباره شورای سینمای استانها گزارشی ارائه کرد و حبیب ایل بیگی مدیرعامل موسسه سینما شهر درباره وضعیت سالن های سینما در استان مرکزی و بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان درباره وضعیت دفتر و هنرجویان انجمن در استان نکاتی را مطرح کردند.
سینماگران و مدیران استان هم در این جلسه مسائل و مشکلات مرتبط با سینما را بیان کردند.
این جلسه با امضا تفاهم نامه میان استاندار مرکزی و رییس سازمان سینمایی به پایان رسید.