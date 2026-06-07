به گزارش ایلنا، علاوه بر برنامه‌ریزی مفصل برای پخش زنده مسابقات که با دریافت مجوزهای لازم انجام میشود، نماوا برنامه‌های تحلیلی ویژه جام جهانی را نیز ارائه خواهد شد.

یکی از برنامه‌ها که با حضور مهیار حسن تولید می‌شود‌ یک برنامه کمدی، مفرح و سرگرم کننده است. مهیار حسن اینفلوئنسر و بازیگر سینما در این برنامه به عنوان مجری حضور خواهد داشت.

برنامه دوم نماوا برای جام جهانی یک برنامه تحلیلی-تخصصی و با مایه های علم فوتبال و درعین حال نوستالژی‌های پرطرفدار ولی کمیاب است.

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